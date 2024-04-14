緝毒警犬因1理由慘遭開除　領犬員替牠轉職成功　搖身一變成網紅

警局一隻黑拉拉緝毒犬因為個性太過親人太愛交朋友，無法專注在任務上慘遭解雇，但領犬員不放棄牠，給牠安排到輔導室擔任心理治療犬，沒想到成效十分驚人，還因此成為了警消與醫護圈內的明星狗狗，搖身一變成為網紅。



英國一隻黑色拉布拉多緝毒犬德克斯特(Dexter)在警察廳緝毒小組服務，但牠在訓練中因多次顯現的太過親人、太愛交朋友且有時候會摸魚，結束培訓後被以「專注度不夠」慘遭解雇，無法成為一隻帥氣的緝毒犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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緝毒小組領犬員希瑟(Mike Sheather)表示，德克斯特是一隻嗅覺十分靈敏的孩子，但因為牠的個性比較容易退縮，在10次任務中只能完成5次，因此很遺憾無法讓牠成為正式的緝毒犬。

不過領犬員並沒有因為這樣放棄德克斯特，反倒認為德克斯特應該有其他的專長，便將其安排到警察廳心理輔導室，讓牠從不合格的緝毒犬轉型成心理治療犬，沒想到成效相當良好，不少警消都被牠治癒，在疫情期間甚至多次出入醫院去安撫身在第一線艱辛無比的醫療人員，親人又和善的德克斯特因此收穫不少粉絲。

劉易舍姆醫院(Lewisham Hospital)的急診護理師克勞福德(Rebecca Crawford)指出，在疫情期間大家壓力都很大，尤其是急診室的所有人員，好在德克斯特常常來醫院探望大家，牠敏感的個性可以迅速發現有誰心情低落，都會主動蹭上去並乖乖地躺在地上給大家撫摸紓壓，「有時候我差點情緒崩潰，只要摸摸乖巧可愛的德克斯特心情就會好很多」。

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