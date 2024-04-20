深圳龍崗新網紅景點大嶺鼓公園「天空之盾」 360°俯瞰城市風光
撰文：深圳派
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最近深圳新增了不少公園，其中龍崗大嶺鼓公園的天空之盾，成為社交平台上的熱門打卡點之一。
從天空中俯瞰宛如一個盾牌，這也是其名字的由來，沿着木質棧道登上環形廊橋，邊沿設計的反光板隨風起舞，呈現波光粼粼的景象，未來科技感十足！
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漫步其間，360°欣賞城市風光，心情也隨之變得開闊起來，天空之盾雖然面積並不大，但超級好拍，輕鬆拍出外星人基地般的大片感。
整個大嶺鼓公園也十分適合踏春遊玩，找個時間來這裏放鬆發呆吧～
天空之盾
地址：深圳龍崗區橫崗街道大嶺鼓公園
交通：深圳地鐵3號線橫崗站C出口，步行850m
開放時間：8:30-18:30
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