東京JR中央線沿線景點：西荻窪甜品街打卡　御宅族必去中野百老匯

JR中央線是一條橫貫東京東西的主要線路。尤其在新宿以西地區，文化呈現出豐富的多樣性，被稱作「中央線文化」。無論作為居住地還是觀光地，都頗具魅力。



文：堀田純司（作家、漫畫原作者，代表作有《我和傲嬌和海德格爾》、《漫畫：妻子使用說明書》等）

代表東京的文化與多樣性的線路

東京市中心有一條可稱之為大動脈的環形線路，叫「山手線」。運營方是JR（Japan Railways）東日本公司。中央線也是該鐵路公司運營的一條，東西走向的幹線，攔腰穿過山手線。中央線的起點是東京站，之後經由新宿，不斷延伸到山梨縣和長野縣。其歷史悠久，於19世紀的1889年開通。1904年在日本鐵路線路中率先引入了電力驅動列車「電車」。

東京有好幾條鐵路都以山手線的總站為起點，各條線路沿線上，風土迥異的街區各自繁華。

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中央線上也有各色街區，其特點是多樣性。從文學藝術等主流文化，到動漫、音樂以及時尚等次文化，昔日傳統與多樣性並存帶來文化積澱，飲食文化也親民璀璨。待在這裏也有租金便宜的房子可住，生活起來相當安逸。甚至有人不禁「反思」道：「一旦住在中央線上，就什麼都能在當地搞定，住着很舒心。為此，一旦在這裏落了腳，便再不想挪窩了。」順便一提，從1989年開始，也就是柏林牆倒塌的那年，筆者（堀田）為了上學方便，開始了在中央線沿線的生活，直至今日。

作家井伏鱒二（1898-1993年）年輕時就在中央線的荻窪蓋了房子，一直生活在此。根據他寫的《荻窪風土記》記載，昭和初年，當時的文學青年流行搬去東京郊外居住。書裏寫道，這其中「三流作家搬去了新宿郊外中央線沿線一帶」。順便一提，據說流行作家大多搬去大森那邊。大田區的大森一帶，如今也因文化名人居住而遠近聞名。

而中央線附近，「有人說在荻窪一帶即便白天穿着和式棉袍出門，也不會被鄰居在背後指指點點。對於標榜貧窮文學青年的一群人而言，這是再好不過的地方了。」（《荻窪風土記》荻窪八町街）就算你再怎麼衣冠不整地出門，路上也沒人對你指指點點。什麼樣生活方式的人都能被這裏接納。中央線這種「虛懷若谷的傳統」現在也依然被完整地繼承下來，可能正因如此，不少後來成名的漫畫家、演員、音樂家和藝人們「年輕時都在這裏居住過」。沿線特別是中野、高圓寺、阿佐谷、西荻窪幾站，因其獨特的個性而被人們津津樂道。

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中野：多彩的興趣集散地

離開新宿站大概4分鐘後，中央線第1個停靠的車站是「中野」，即位於東京都中野區的中野站。如果要用一句話描述這裏的魅力，那應該就是「興趣愛好的街區」。

中野區官方吉祥物是球形關節人偶「超喜歡中野的中野小姐姐」。據說這個人偶一直很憧憬能夠接納多元個性的中野區，於是來到這裏生活，每天醉心於自己喜好的事物。事實上中野區有手錶、相機、鐵道模型等各種「興趣愛好」小店。不過其中心還是動漫人物。

中野站北口有繁華熱鬧的商店街「中野太陽購物中心」，直通複合商業體「中野百老匯」。一進大廈，迎接你的就是光怪陸離的東亞風迷宮的混沌。

「中野百老匯」地下以食品為主，也有被稱作「小巴黎」的服裝衣料區。而2樓到4樓主要是動漫等角色的相關店鋪。現在這個領域尤其火爆的是「集換式卡牌」，是卡牌遊戲的一種。在日本，一些卡牌和《精靈寶可夢》（Pokemon）、《遊戲王》（Yu-Gi-Oh!）等角色聯名，人氣一直高居不下。發燒友們的收藏熱情也日益高漲，如今稀有卡牌裏甚至有以億日圓為單位元進行交易的珍品。

在這種情況下，中野的集換式卡牌店愈來愈多，還吸引了一批海外粉絲。店裏免費提供空間給玩家對戰，千里迢迢專門跑來參戰的遊客也不少見。

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高圓寺：優雅的「古着」街

中野的下一站是高圓寺，位於東京都杉並區。說到高圓寺，過去這裏作為音樂家和立志當演員的「波西米亞風」年輕人聚集的街區而聞名遠近。說白了，這裏曾經是出了名的「怪人」多的街區。不管你穿什麼奇裝異服，都很難靠外表在這裏吸引眼球。

不過到了現在，這個高圓寺也開始改頭換面。本來這裏就有個性單品琳琅滿目的精品店，擁有獨自的時尚文化，到了現在還開了很多家專營「古着」，即二手服裝的小店，讓這裏變成了「熱愛時尚聚集的街道」，引領着在年輕人群中流行的古着潮流。

這裏所謂的「古着」並不是簡單的「便宜的舊衣服」。而是精選的特色美式復古休閒裝、歐風「古着」等按照店主個人品味精選的舊服裝。價格比所謂的「奢侈品」門檻要低些，但跟快消時尚相比又偏高。尤其近些年重拾人氣的美式精選休閒復古裝中，精選衣和牛仔服等價格漲到幾萬日圓的單品也並不少見。M-47、M-65這類「軍裝褲」等軍裝款也在SNS上受到關注，價格也炒到一定的高度。

在高圓寺，每到夏季都會舉辦「高圓寺阿波舞」活動，北至早稻田路，南到青梅街道，據說2天的時間能吸引100萬人前來湊熱鬧。

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阿佐谷：中年人的街區，彌漫着文化氣息

開篇介紹了井伏鱒二的家在荻窪。不過，他時常跟友人和後輩在阿佐谷喝酒。聚會的是一群以中央線居民為主的文學青年。太宰治也在其中。

阿佐谷如今依然繼承着這樣的風土，處處洋溢着「文化」的芬芳。站北口有個電影院，不大，卻因獨家排片而遠近聞名。這裏有上演戲劇的劇院，還會打着「阿佐谷爵士街道」的旗號舉辦演奏會，讓整條街區都籠罩在音樂當中。餐飲店也莫名彌漫着中年男女的風情。讓人意外的是這裏居然有開到深夜，不對，甚至通宵營業的居酒屋。這種地方對於酒逢知己千杯少、喝完一攤又一攤的文人雅士和戲劇人而言，或許確實是個安逸的棲身之所。

這裏現在可謂是杉並區數一數二的商業區，但曾經卻是狐狸和貉出沒的樹林。據說，最早阿佐谷申請修建電車站時，被人以「狐狸和貉才不坐電車呢」為由駁回。於是地主們找了住在阿佐谷的議員說項。在這位議員的盡力斡旋下，阿佐谷站和高圓寺站才得以誕生。地主們想以禮金回饋議員遭拒，但他們還是堅持要酬謝議員，於是合夥出地，修了一條通向議員家的路。這條路就是如今的商店街，南口的「阿佐谷珍珠中心」。

珍珠中心商業街現在也有很多本地商家。還有鯛魚燒的網紅店，值得去逛吃一圈。

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西荻窪：甜品軍團勢力不斷擴大的美食一條街

便宜親民的酒吧街隨處可見，這也是中央線的魅力之一。西荻窪站前有一片叫「柳小路」的區域，據說發源於戰後的混沌期。如今這裏的店家也依然散發着昭和風情。也因如此，西荻窪給人的印象是「擁有深邃豐富的飲食文化，適合中年男女的街區」，但其實它也是「賞心悅目的甜品」街區，店鋪集中度在東京也是頂級水準。

這裏有一流西點師坐鎮的法式西點店，有老麵包店，也有開店後一兩個小時就售罄的網紅店。能代表東京的名店冷不丁出現在住宅區裏，也是這個街區的妙處所在。這裏還有傳統的日式糕點和菓子店，日本的各色甜品包管讓你大快朵頤一番。

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