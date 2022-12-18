日本「帝王級御宅族」東大畢業際遇超坎坷　憑超人毅力谷底反彈

如今「家裏蹲」可不是什麼新鮮詞兒了。提到它，咱們能關聯到的都是什麼「家裏蹲=loser」，不工作不幹活，只知道打遊戲看漫畫，好吃懶做靠父母靠遺產。但當日站君第一次看到Nito的故事的時候，卻仍然震驚不已！



雖然他也在家裏蹲了十年，卻自學了語言，學會了寫代碼開發遊戲，畫漫畫寫小說等等。

說起來Nito可是實打實的高材生，東京大學畢業（東大有多厲害？日本排名第1，在國際上的排名比清華大學還要靠前。）但事實說明了，學業的順利不代表職場的順利……

東大學霸搵工卻屢屢碰壁 點圖看看Nito如何憑努力谷底大反彈👇👇👇

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電視台工作、寫小說、畫漫畫全部失敗收場

起初Nito喜歡紀錄片，畢業後就直接「follow your heart」，申請了電視台和製片方面的工作。但Nito的社交能力不怎麼好，面對日本當下的工作環境和社交文化，慘遭屢屢碰壁。最後竟沒有一家公司肯接受他。

東大高材生找不到工作？這不是開玩笑嗎。但Nito面對這樣的結局沒有失落和挫敗感，反而是一身輕鬆，不如趁此機會，再問自己喜歡什麼。Nito說「既然找不到好工作，那我可以去做各種不同的工作，然後作為寫作的素材」。對，寫作說不定也是一條出路。然後Nito就開始一面打着小零工，一面寫作。最後書如願的出版了，然而等待他的是又一次打擊——書的銷量非常的差。Nito知道後沒急着否定自己，而是意識到了「我可能太自負，太愚蠢了」，「最後接受了現實——暫時還無法靠寫作維生」。

雖然作家的路子走不通了，但說不定創作還可以。Nito把目光轉向了漫畫師。其實到這個階段Nito還並不是一個合格的家裏蹲。但正是在學習漫畫的路上，他埋頭在家苦練畫功，開始愈來愈少出門，和朋友們也慢慢沒了聯繫。就這樣，他在成為家裏蹲的路上愈走愈遠了。後來，2014年Nito通過網路出了一本漫畫書，第二年又出了一本。不過，第二本銷量不是很好。就算兩本書加一起，他也只賺了93萬日圓。做漫畫師是失敗了嗎？也不能說完全失敗。因為這段經歷為他以後的路算是來了個鋪墊。

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從零開始學寫遊戲代碼

漫畫書銷量不好，就再找找別的出路吧。俗話說的好，天無絕人之路。就在這時候他發現，用於遊戲開發的「虛幻引擎」免費了。遊戲開發？說不定真的就適合學習能力相當不錯的Nito。剛開始準備大幹一場，就發現困難來了。第一，英語不行；第二，還不懂遊戲開發。但Nito沉心一想，不懂英語，就自學，不懂開發，就從頭開始。

果然功夫不負有心人。如今，Nito經歷了長達十年的家裏蹲生活，他開發的遊戲《家裏蹲（Stay Pull）》已經開始試行。遊戲中的主角Susumu的原型就是他本人。在遊戲中，Susumu為了避免那些想要欺負或者要逼他出門的人，玩家化身的宅宅機器人，利用家裏的各種陷阱道具，打倒這些敵人。這設定可以說非常的「家裏蹲」 了。

除此之外，他的自媒體也開始受到大家的關註。YouTube的粉絲已經接近3萬人。最高的視頻播放量已經達到了13萬次。Twitter也開始井然有序的運營起來。連YouTube博主@Sean and Nami採訪他的影片也有600萬＋的播放量。

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背後是自律的每一天

雖說關注Nito的人不是成千上百萬，但好像經歷過幾次失敗與打擊之後，Nito的工作終於開始步入了正軌。其實這一切都離不開他背後超出普通辦公一族的自律。家裏蹲也能自律？

在Nito這裏完全是的。他幾乎每一天都是早上10點準時起床。半小時後開始吃早飯，他喜歡一邊吃早飯一邊瀏覽網頁。11點正式開啟他一天的工作，首先他會整理一些日常的工作任務。下午2點是他的午飯時間，講真這個節奏和平常的一些辦公族沒什麼兩差。午飯過後，Nito直接跳過午休時間將全部精力放在了他的遊戲上。長達五個小時的辦公時間過後，Nito還會特別注意下鍛煉身體，順便再復習一下自己的英語。犒勞自己的小零食隨後也安排得妥妥當當。日常到這裏大家就可以開始下班了，但Nito還會再處理工作到深夜10點。從早上10點起床到晚上10點開始吃晚飯，Nito將近12小時的工作日常真的一點也不輕鬆。

其實讀到這裏，我們都能清楚的知道，Nito這一路走來，並不是自己主動要「家裏蹲」的，而是一次次選擇之後，可能這樣的工作與生活環境更適合他。

Nito：不廢柴的家裏蹲

認真說，日站君從來沒有見過像Nito這樣的家裏蹲。既有持之以恆的決心，又有源源不斷的動力，就算被社會不接納，也依舊抱以良好的心態來調整自己的不足。這可不是大眾口中所說的「廢柴」 ，而是實打實的「硬核自由職業者」 。就像YouTube網友@JL所說「他比大多數人更有生產力」 。

當有人問他如果再失敗了呢？他說「那我會把這個遊戲當做我工作經驗的一部分，去找個可以遠程工作的自由職業」 。而面對手頭的工作，他也和大家一樣有些小的願望，「希望有一天能創建一個小小的開發團隊」 。更令人震驚的是，對於這過去宅在家的10年，他並沒有太多的抱怨和遺憾，而是說，「每天我只想做我自己認為值得做的事，過去10年，我比在外工作過得更快樂」 。

沒錯，如果能沒有遺憾，快樂的做自己喜歡的事，並且可以自給自足，那麼做個「家裏蹲」 又能怎麼樣呢！

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