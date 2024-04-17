超尷尬！女作家「裝假胸」15年　竟遭機場安檢要求「當眾脫下」

撰文：聯合新聞網
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現年64歲的愛爾蘭女作家Realtán Ní Leannáin，日前向愛爾蘭都柏林機場投訴。

她在要前往愛爾蘭北部多尼戈爾（Donegal）旅遊時，由於機場檢測機器察覺她身上有其他假體，安檢人員竟要求她必須當眾脫下身上的假乳，讓她感到相當尷尬和委屈。

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根據英國《獨立報》報導，Realtán Ní Leannáin被都柏林機場安檢人員要求脫下假乳時，安檢人員並未主動搜身，而是請Realtán Ní Leannáin自己完成缷下的動作。

Realtán Ní Leannáin表示，當時她就像隻兔子被車頭燈照到一般震驚，在脫下一半的假乳後，安檢人員只跟她說了一聲：「好，妳走吧！」

在脫下假乳通關後，她拿著脫下的一半假乳，試圖坐下來喝杯咖啡緩和情緒，也力圖說服自己安檢人員的要求是合理的，但卻都失敗。

隨後因為當下感受到的屈辱，讓她心靈受創，決定向機場單位投訴，並希望機場能明訂更清楚的安檢規定，避免未來再有人因此感到尷尬或難過。

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Realtán Ní Leannáin表示，自己15年前即裝上假乳，因為罹患癌症，讓她捨去原本在都柏林和貝爾法斯特的教職，專攻寫作。

在這15年間來往機場時，雖然會因假乳問題被簡單搜身，但從未遇過像這樣的情況，她認為都柏林機場的安檢人員態度特別強硬。

對此，機場單位則回應表示，會針對此次事件改善安檢程序，若需查驗則必須由經過專業培訓的人員執行。

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