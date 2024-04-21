日本情色女網紅再惹話題 新影片「露1身體部位」喪吸逾250萬點擊
撰文：中天新聞網
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日本網紅早乙女かな（Kana），以其甜美外貌和性感自拍影片聞名。
她的粉絲數在X平台已超過12萬人，最近一段「露腳底」4秒短片更獲得超過250萬次觀看次數，超越她過去大露事業線的影片，令她感到相當驚訝。
以大膽作風聞名 曾宣布送原味內褲給粉絲掀爭議 點圖看看最新的「露腳底」影片及更多早乙女かな的照片：
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Kana擁有甜美外貌和姣好身材，自稱目前正在東京就讀大學。
她經常在X、YouTube等社群平台上分享性感自拍影片，甚至曾在鏡頭前進行「脫衣秀」，宣布要送給粉絲自己的原汁原味內褲，引起了日本網友熱議，評價正反兩極。
儘管部分網友批評她的行為，但Kana並未改變自己的風格，繼續與粉絲分享她的事業線和蜜桃臀，偶爾還會接受「客製化」的裝扮和題材。
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Kana在今年4月11日答應粉絲要求拍攝拍攝了一段「露腳底」的4秒短片，觀看次數卻超過了250萬次，遠遠超過了她展示事業線的性感影片，不少粉絲嗨翻，興奮直呼「好香」、「有夠讚」。
對於這一奇特現象，Kana在貼文中表示:「我經常被粉絲詢問是否能看我的腳底，所以我決定發布這段影片。但我仍然難以置信，人們會對我的腳底感興趣。」
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