飲食少油鹽做運動　30歲女排尿極多泡泡　1養生習慣變中度糖尿病

「少油、少鹽、少糖」和「多吃蔬果」是不少都市人提倡的健康飲食原則，但飲食不當可能造成反效果。台灣1名有家族糖尿病史的30歲的女性，平日極注重飲食，認為少吃油鹽有助治好糖尿病，所以改為食水果代替正餐，加上刻意節食及做運動，決心要令身體更健康。詎料這種習慣維持約1個半月後，女子卻發現小便時出現極多泡泡，趕往求醫後，竟由輕度糖尿病竟演變成中度糖尿病，醫生詳細追問後，揭發是1種飲食習慣出事。



患有家族糖尿病史的30歲台女，食大量水果代替正餐後身體不適，而且排尿時出現很多泡泡，竟由輕度糖尿病竟演變成中度糖尿病。(資料圖片)

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站分享案例，指1名有家族糖尿病史的30歲女病人，體檢時發現患有前期糖尿病，但胰臟機能良好，故建議她只要注意飲食，並維持適度運動的習慣，便有助改善病情。

然而在1個半月後，該名女病人感覺身體不舒服，而且小便中冒出很多泡泡，於是急忙求醫。醫生替她驗血後，發現她的糖化血色素竟由最初的6.2%、6.3% 左右急升到7.8%，由本來的輕度糖尿病直迫中度糖尿病的程度。

患有家族糖尿病史的30歲台女，食大量水果代替正餐後身體不適，而且排尿時出現很多泡泡，竟由輕度糖尿病竟演變成中度糖尿病。示意圖。（Unsplash 圖片）

醫生詢問之下，發現該女病人平日非常注重養生，並認為進食吃少油、少鹽的食物有助治好糖尿病，又改食大量水果代替正餐，但其實水果的糖份含量極高，導致她糖份攝取過多，加上刻意節食以維持體重，令到身體的胰島素分泌紊亂，變相加重病情。

後來該女病人遵從醫生的飲食建議，建立正確的飲食觀念，1個月後糖化血色素就從7.8%降到6.8%，3個月後覆診時，糖化血色素已降到5.9%，情況大幅改善。

水果含有膳食纖維，但若進食糖分過高的水果，會不利健康。(資料圖片)

此外，陳醫生提醒，挑選「對的東西」吃很重要，特別是要補充足夠的蛋白質，也要避免吃過多的加工食品，減少對「醣」份的攝取。