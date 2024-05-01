好缺德！馬路兩旁遭放多條鐵釘　晨跑男不幸踩中　誤傷手腳勁無辜

在馬路上放置鐵釘行為，未免太缺德了！馬來西亞有男子在馬路晨跑時，不慎踩到一根釘子，導致其手腳不幸被刺傷，不過更令他震驚的是，路旁兩邊都插有許多鐵釘，故報警求助。當地警方現循「持武器傷人」以及「在公共通道或航線中產生危險或障礙」調查；亦有議員關注事件，分享工人正處理鐵釘圖片，表示路肩全部釘子現已被移除，同時要求市議會繼續檢查，以確保其他路面不會被放置釘子，誤傷民眾。



馬來西亞有男子晨跑時，不幸踩中被插在路邊的鐵釘，誤傷手腳。（X圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於雪蘭莪州萬撓市（Rawang），有男子晨跑時不幸被路邊的鐵釘誤傷。該名36歲男子於社文平台「X（前稱Twitter）」帳號上載多張圖片，指他於4月27日（上周六）早上7時許在上址慢跑時，不小心踩到一根被放置在路上的鐵釘，導致他左腳受傷，甚至左手掌也被劃傷。事後他查看路邊，發現該處路段兩側路肩插有多達9枚鐵釘。

從其上載圖片所示，男子左手掌提着跑鞋和襪子，手上有明顯血漬，其腳掌亦被釘傷。其他照片顯示，該處路段地面被整齊地插入鐵釘，途經者若不仔細留意，難以發現。

當地警區主任納西爾（Noor Ariffin Mohamad Nasir）表示，警方於事發早上8時28分接獲報案，他們現時將依據刑事法典第324條《持武器傷人》，以及第283條《在公共通道或航線中產生危險或障礙》調查事件背後動機。納西爾又呼籲知情者盡快和警方聯絡，以便提供線索。

事件引來當地州議員蔡偉傑（Chua Wei Kiat）關注，他於社交平台發文，指路肩全部釘子現已被移除，他同時要求發展商和市議會繼續檢查其他路面是否有被放置釘子，亦呼籲民眾若發現路上出現釘子，可即時聯絡他跟進。

（綜合）