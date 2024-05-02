台灣原來可以好危險？烏克蘭美女蒲吧被落藥：眼睛變黑腿也軟了…

烏克蘭正妹佳娜和馬來西亞籍男星祖雄去（2023）年6月結婚，今年1月誕下可愛的女兒「內內」。佳娜上中天《同學來了》暢談主題「擲出九個聖筊也不能去，女生一個人去這裡危險到不行」，雖台灣比其他國安全，佳娜坦言，還是有令人感到不安的部分，更驚爆自己曾在酒吧遭下藥！



佳娜表示台灣也是有些不安全度的方，「我覺得計程車有點可怕，因為我之前一個人回家，發現司機走的路線怪怪的，我問他要去哪，他說『我要帶妳回家』，我超傻眼，一點都不好笑。」

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接著佳娜提到，曾在酒吧喝酒時被下藥：「我跟一群朋友去酒吧，有男生想要認識我們就拿酒給我們喝，我其實是可以喝很多的，但我喝了一口，眼睛突然變黑，腿也軟了，我很不舒服，趕快請朋友送我回家，但隔天起來，我完全不記得我怎麼回家的。」

除外，佳娜到泰國旅遊時，一度被誤以為是性工作者：「可能戰爭的關係，現在泰國有很多俄羅斯和烏克蘭的女生都搬去那邊，但語言不通，沒辦法找工作，就只能用這樣的工作，生活在那邊。」佳娜也提到很多人看她的眼神，讓她覺得不受尊重：「很多男生都以為祖雄是我的『客人』，所以他們一直看著我，還過來問我『多少錢，還要多久才能換下一個』？我超不舒服。」

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