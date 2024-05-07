25歲女赴澳遊學一度失聯　網紅揭澳洲治安狀況：沒有國家100%安全

近日有位25歲台灣女性到澳洲遊學，疑似被詐騙要從澳洲飛往東南亞，原本一度失聯，幸而後來被澳洲警方尋獲，目前人一切平安，而3月份曾去澳洲遊學的愛莉莎莎，就談到關於澳洲的安全問題。



愛莉莎莎5日發文透露，因為近來有許多人向她詢問關於澳洲的安全問題，她認為安全這種東西都是相對論，不是絕對論，沒有國家是完全安全的，以她自身曾去過40幾個國家自助旅行的經驗，要對陌生人有警覺心，不要貪小便宜，且她懂得如何拒絕別人，所以沒被詐騙過、撿屍過或被下過藥。

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不過愛莉莎莎也坦承自己還有個缺點，就是會忘東忘西，旅遊時常會掉錢包、手機等，像是曾在布里斯本掉過好幾次手機在商場、餐廳，每次都有店員幫她好好收起來，等待她回去拿，因此覺得當地治安好，人也善良，最後她也表示，像台灣這麼安全，還是會有人被騙到柬埔寨，「所以說…沒有國家100%安全，自己懂得保護自己就沒事」。

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