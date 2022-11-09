暖男為「照顧細佬」未敢結婚　女友等足6年變中女先知超恐怖真相

日本知名聲優櫻井孝宏傳出在已經結婚的情況下，卻還是和其他女性發生不倫關係，並且一直隱瞞著對方已婚事實，造成極大的風波。



然而除了櫻井之外，其實像這樣的外遇事件並非唯一。

近來日本媒體，就報道了類似的感情糾紛……

男友話要「照顧細佬」未結婚住 等到37歲耗盡青春先知驚人真相（點圖放大閱讀）：

+ 21

根據日本媒體「All About」報道，一位化名紗理奈的37歲女性，6年前某次在看完電影之後，認識了一位一同觀影的同齡男子。兩人對電影故事讚不絕口，於是很快就聊了開來，隨後也一起吃飯，交換了聯絡方式。

因為兩人年紀相近，加上男子在學生時期，曾經參加過電影社，因此有許多兩個人都看過的電影，相處起來總是不缺話題，感情變得越來越親密。有次男子出差，回來時還特地送了個珍珠項鏈給紗理奈，讓當時單身的紗理奈非常高興，內心也開始認真考慮結婚的事情。

【延伸閱讀】舊手機藏老公婚前驚人秘密 比出軌更令人妻崩潰：有沒有遺忘藥？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

然而，每次被問到結婚話題時，男子總是說他還有一個弟弟要照顧，等到弟弟能出社會工作了，才會考慮結婚的事情。紗理奈聽信了男子的話，還一度認為他是位好哥哥，於是靜靜等待著能結婚那一天的到來，這一等就是6年之久。

結果某一天，當紗理奈在和男子用餐時，突然有位女性叫住男子，而男子聽到之後則急忙閃避，非常害怕被那位女性認出來的樣子。該女性隨後來到桌邊，一邊繼續向男子打招呼，一邊向紗理奈自我介紹，表示她是這位男子老婆的妹妹。

【延伸閱讀】3歲女兒玩手機誤撥電話 意外令人夫得知老婆一個隱藏多年秘密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

紗理奈一時相當錯愕，持續追問之下，才發現男子根本已經結婚了10年左右，還生了1位女兒。然而男子卻是在隱瞞這些事情的狀況下，持續和紗理奈維持交往的關係，當然也不打算和她結婚。

晴天霹靂的紗理奈，最後只好和這位花心男子分手，只是過去6年來，一直期盼能當新娘的青春也就這麼煙消雲散了。

【延伸閱讀】老公成日約小學女同學「傾湊仔經」 人妻最初由得佢點知真係出事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

他鄉故鄉／讀一流書，做一流人──高希均始終看到青青草原

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】