4種穿搭風格反映個人品味　正裝簡約顯利落、運動裝活潑有性格

什麼樣的時尚風格是你平常會穿的呢？



不同的時尚風格都可以凸顯出自己的品味、個性和社會地位等，以下介紹的這幾種時尚風格，會不會是你覺得穿得舒適又很適合這種風格的穿搭呢？

4種穿搭風格反映個人品味（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

現代裝

現代裝給人家的感覺就是簡約、都市、乾淨利落的風格。襯衫的上衣，長褲/裙子再搭配一件外套，也就是有種上班服裝的感覺。這樣簡單又精緻的服裝，也就是現代裝該有look。

女性裝

女性裝是一種表達女性氣質的一面，擁有浪漫又優雅的女性美。如何表現出女性的一面，那非連身裙莫屬了，完全可以展現出女性嬌羞的一面，也就是非常有女人味的風格！

同場加映：2024 5大流行服裝元素｜波點、蝴蝶結回歸時尚尖端 懷舊風持續燒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

男性裝

說是男性裝不如說是有着中性的時尚外觀，最近也很流行女性穿男性的時尚穿搭。男性的大T恤，簡單的長褲和運動鞋，休閒又簡約的中性穿搭，給人有種狠女冷酷的感覺。

運動裝

運動裝不僅只是在健身或是運動的時候才可以穿，現在的運動裝在平常也可以穿！也其中時尚風格穿搭之一！擁有運動制服的外觀，在日常中穿舒適又自在，是一種非正式的休閒風格！

同場加映：鐘錶電商最新數據出爐：女士最愛的10款中性手錶 第一名毫無懸念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

看了以上的介紹，哪一種才是你平常都會穿的時尚風格呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】