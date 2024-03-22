7款精品髮箍春夏穿搭必備！DIOR、CELINE、PRADA　VERSACE登熱搜

頭箍（髮箍）作為懶人想要快速整理頭髮造型時的必備配件，要挑選哪些款式才能跟得上最新趨勢呢？



近年來隨著千金風熱潮的回歸，充滿儀式感的頭箍造型也受到許多時尚迷的喜愛，小編精選7款「精品頭箍」推薦，即便是身穿輕便的服裝也能透過這個一眼就能注意到的配件幫造型加分！

7款精品頭箍推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. VERSACE GIANNI RIBBON髮帶 HK$ 2,500

早前剛結束VERSACE時裝秀的品牌大使aespa成員寧寧，一身粉色純慾小公主的裝扮在韓網引起了眾多討論，連帶她使用的同款配件也被網友瘋狂搜出！這款來自VERSACE 2024春夏系列的GIANNI RIBBON頭箍以典雅的粉色緞面質地製成，飾有「nastro Gianni」蝴蝶結和希臘迴紋雕刻立體維美杜莎徽章，低調又不失高貴的設計誰戴誰可愛！

2. Roger Vivier Broche Vivier鑽扣織物頭箍 HK$ 3,900

Roger Vivier同樣也是「浪漫名媛風」單品的專業生產戶，這款Broche Vivier系列頭箍靈感源自繁盛華麗的凡爾賽花園，搭配標誌性的精緻鑽扣演繹幾何之美，外觀以大千鳥格紋圈圈呢面料製成，看起來多了幾分高貴感，清爽的淺藍色在夏天和牛仔單品搭配再合適不過！

3. GUCCI ORIGINAL GG帆布頭箍 HK$ 3,250

GUCCI這款以GG帆布設計的頭箍經典又百搭，寬版立體的造型適合各種場合搭配，內裏使用皮革製成的細節也很到位，日常走極簡風或是個性風穿衣風格的姐妹很適合可以入手！

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4. DIOR Dior Oblique Dior Band 頭箍 HK$ 4,200

若要在DIOR的眾多配件中挑選一款「經典必入款」，海軍藍色的單品無疑會是首選！由Maria Grazia Chiuri 設計的Dior Band頭箍以較薄身款式重新演繹，綴以全幅經典海軍藍Dior Oblique主題圖案刺繡，充滿復古優雅的高級氛圍，小編推薦可以搭配白襯衫和牛仔褲，營造簡約俐落的休閒風！

5. CELINE 牛皮革及金色飾面黃銅TRIOMPHE頭帶 HK$ 5,900

CELINE家除了較受歡迎的琥珀色LOGO款頭箍外，新款牛皮革結合金色凱旋門標誌的設計也讓許多CELINE女孩都心動不已！日常的焦糖色能夠輕鬆搭配正裝或是日常休閒服，實體顏色會更偏向焦糖牛奶的顏色，非常適合春夏！

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6. PRADA Re-Nylon 頭箍 HK$ 3,900

PRADA於今年初重磅回歸的「Re-Nylon」 頭箍以創新的再生尼龍縫製，搭配搪瓷金屬三角形標誌時髦又個性，Karina以清秀的長髮搭配毛衣和百褶裙的造型好感度滿分，此外尼龍材質的設計也更耐髒，可以避免過度清洗而造成的環境影響！

7. MIUMIU 牛仔頭帶 HKD 8,200

MIUMIU總是很擅長利用小小的配件喚醒每個人的少女心！（笑）在今年初發布的「Miu Miu Upcycled限量系列」設計中，這款使用了精選過的回收牛仔布再製成的頭箍巧妙地搭配精緻的珠片花卉，既休閒又高貴的小叛逆設計讓人看了就會留下深刻印象！

今年也要用這些可愛的小配件當個「在逃公主」！

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