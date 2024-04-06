New Balance經典波鞋推春季新色　復古327、百搭574春遊穿搭必備

春意盎然、百花齊放之際，全球運動跑鞋領導品牌New Balance 以當今人氣鞋履 327 與國民鞋履 574 為靈感發想，釋出春季系列新色，以繽紛的亮麗色系為主調，呈現春季生氣蓬勃的氛圍。



此次更特別邀請亞太區形象大使李知恩 (IU) 著用演繹，作為穿搭的吸睛亮點，邀請大眾與New Balance一同嬉遊絢麗春日。

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人氣鞋履 327 | 春日繽紛新色登場 IU慵懶詮釋春日午後氛圍

近年的大勢鞋款 New Balance 327 擁有流線的復古跑鞋輪廓，強而有力的N字標誌與鞋後跟的「泡泡」越野大底，全面提升鞋款的辨識度，此次為即將到來的春季，注入大膽且活潑的新色 ─ 分別有U327WRA「天空藍」、U327WRB「岩石灰」與U327WRC「夕陽橘」，象徵朝氣蓬勃的自然景像，再以復古的米白色中底，讓整體配色更加百搭與和諧。而亞太區形象大使IU（李知恩）則親自演繹本次的 New Balance 327 春季新色，上身以Sport Essentials系列的簡約白色連帽上衣搭配，散發春日午後的慵懶氛圍。

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經典鞋款574 | 釋出日常百搭新色，為春日出遊穿搭打造吸睛亮點

除了人氣鞋履 327 之外，此次 New Balance 經典不敗的國民鞋履 574 在用色上煥然一新，大膽披上鮮豔色系，除了呼應327的春季配色外，更增加了U574RCC「青草綠」，採用麂皮鞋面再加入深淺色點綴，打造出趣味卻不失質感的 2 -Tone 配色，彷彿映出陽光明媚、色彩燦爛的藍天綠地景色，也為春日出遊增加穿搭亮點。

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New Balance人氣鞋履327 & 574春季新色已於 New Balance 官網及實體據點販售，歡迎持續鎖定品牌動態掌握新品資訊。

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