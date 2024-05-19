女網民一個月未自慰　上色情網站驚現一畫面崩潰「要戒色三個月」

當你覺得孤單寂寞時，會上網看色情影片尋求慰藉嗎？對此，台灣一名女網友表示，自己睽違1個月想要DIY，但上網搜尋色情影片時，意外發現自己獲贈安裝了「色情守門員」，甚至需要3個月才能自動取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名台灣網友在Dcard以「為什麼不能看色色片」為題，指出自己手機近期剛續約，電信業者贈送3個月的色情守門員，當時她還特別跟專員強調要取消，沒想到1個月後，心血來潮想要DIY，卻發現色情守門員並未被取消，還要3個月後才能自動取消，讓她直呼「我還是20歲的血氣方剛大學生，沒辦法吃素三個月！」

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貼文一出後，不少網友紛紛留言調侃「看你還小就順手開安全模式」、「我家電視很大，而且沒有守門員」、「有點好笑哈哈哈！無痕的也不行嗎」、「我懂你的感覺，之前打給客服要取消，客服還問我原因，我說這色情守門員遮擋了我人生中最愛的網頁」。

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不過，也有不少內行網友分享解決辦法，紛紛回應「用VPN就可以了，通常學校給的那種VPN就好」、「電話客服就可以取消了」、「被色情守門員攔截的畫面不會是這樣子，是一個蠻醜的畫面，你的這個應該去改Google的某個設定就好了」、「我用設計系要參考很多人體結構為理由打電話取消了，可以色色，開心」。

一名網友表示，最近心血來潮想要DIY，卻發現「色情守門員」並未被取消。（Dcard）

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