美女嫁脫衣舞猛男　任由老公同其他女人上床　堅稱婚姻美滿被鬧爆

國外一名女子分享自己在脫衣舞俱樂部「遇見真愛」的經歷。雖然她的老公當時在自己的閨密身上大跳性感舞蹈，女子還是為之傾倒。現在兩人已經結婚，她的老公卻仍在各地表演脫衣舞，而且在不同的城市表演時，還會跟不同的對象發生關係，女子依然堅信兩人之間是真愛。



據《太陽報》（The Sun）報導，艾蜜莉（Emily）和丈夫瓦倫蒂諾（Valentino）接受YouTube節目《愛情沒有對錯》（Love Don't Judge）訪問，分享兩人相識到相戀的心路歷程。

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當年艾蜜莉跟姊妹一起到脫衣舞俱樂部玩，遇見了正在上班的瓦倫蒂諾，他先在艾蜜莉的朋友身上跳膝上舞，接著跳到艾蜜莉的身上，艾蜜莉之後就決定跟瓦倫蒂諾繼續發展。

艾蜜莉在交往的過程中會開7小時的車，只為到瓦倫蒂諾表演的地方支持他，兩人交往4年後結婚，不過這段時間瓦倫蒂諾都還是維持「自由之身」的狀態，可以隨意跟任何女性發生關係。

艾蜜莉說，因為瓦倫蒂諾工作的關係，兩人每個月只有一個週末會見面，她認為限制丈夫在不見面的時間不跟其他人發生關係，對瓦倫蒂諾並不公平。

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雖然丈夫在外生活精彩，但艾蜜莉依然相信兩人是真愛，且堅稱周遭所有親友都支持他們的互動模式。

不少網友認為兩人的關係應該維持不久，有人留言說「這根本不是愛」，也有網友批評「光想就很噁心」，網友直言艾蜜莉一定很害怕失去瓦倫蒂諾，才會願意這樣放任他。

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