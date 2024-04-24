批准老公同其他女人上床　英國人妻讚開放性關係：挽救咗我段婚姻

撰文：聯合新聞網
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英國一名29歲人妻最近受訪表示，她和丈夫為了維繫關係，決定各自去找不同對象發生關係。

雖然這樣的處理方式非常少見，但女子卻大力推崇，更宣稱是因為開放性關係，才成功挽救了兩人的婚姻。

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據《太陽報》（The Sun）報導，29歲的艾莉絲（Alice Lovegood）跟32歲的丈夫馬修（Matthew）結婚多年，過去九年來兩人都是一夫一妻制，但艾莉絲總覺得關係裡好像少了什麼，甚至渴望跟其他人發生關係。

她認為自己一直以來都是偏好開放性關係的互動模式，但她從來沒想過可以真的去執行。

馬修一開始不願意配合她，但現在兩人都非常享受這樣的關係。艾莉絲甚至說是因為開放性關係，兩人如死水一般的關係才終於重獲新生。

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她表示，雖然是開放性的關係，但她跟丈夫說好只能建立性關係且一定做好保護措施，所以她認為這樣的處境下反而讓他們每一次都「重新選擇對方」。

艾莉絲還說，其實變成開放性關係後，夫妻倆都需要花更多心力去維繫關係，但不同的需要又有不同的對象滿足。

她自己現在就有兩個對象，而且這兩個對象也分別還有好幾個女伴。她覺得這樣的互動模式不只滿足了不同層面的需要，她也覺得自己跟馬修之間更加有安全感，因此不可能再回到一夫一妻制。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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