送外賣送到上床　正宮怒刷餐廳1星負評 　1句留言網民要出賣丈夫

長者租房難上加難…法國同居養老夯 合租協會成解方



根據外媒「鏡報（The Mirror）」報導，一名人妻麗莎（Lisa）日前在網上留下1星負評，指責某間餐廳的19歲外送員經常挑逗45歲的丈夫，兩人甚至背著自己發生性行為，「如果妳不希望丈夫和其他女性上床，請不要在這家餐廳訂餐」。

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麗莎表示，多年來一直不喜歡餐廳食物，現在更沒有理由再去那裡了，那名偷情外送員需要被解雇，沒有專業精神，「如果可以的話我會給0顆星」。

麗莎憤怒的評論被餐廳發現後，其中一名員工扎克（Zack）隨即在留言區表示：「我們對此問題深表歉意，請到我們店領取免費的蘋果奶酥派，請將此訊息出示給店員即可。」

相關評論曝光後，網友紛紛開玩笑表示，「我願意用我的丈夫換免費的蘋果奶酥」、「現在每個人都會哄他們的丈夫和外送員上床，這樣他們就可以得到免費的蘋果奶酥」、「一個不忠的丈夫等於一個蘋果奶酥」、「我可以和外送員偷情，然後再上網抱怨，這樣我就能得到1個蘋果奶酥，雙贏」、「免費甜點和一些小菜，難怪即使食物不好吃，人們還是會繼續光顧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】