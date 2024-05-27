Google捉姦神器即將走入歷史！網民吹雞連署抗議：這功能很好用…

Google積極整合電子信箱、雲端硬碟、共享日曆、視訊協作等系統，只要擁有一個帳戶就能免費享受這些功能，不過近日有網友發現Google被譽為「捉姦神器」的服務，預計將於今年11月正式停用，消息曝光後引來許多用戶哀嚎，「Google真的很喜歡淘汰一些沒必要關的東西」。



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Google地圖網頁版時間軸將停用！

一名網友在PTT八卦版以「Google地圖網頁版的時間軸即將停用」為題發文，原PO表示自今年11月19日以後就不能在Google地圖網頁版查看時間軸，從「Google地圖網頁版的時間軸即將停用」公告中指出，由於時間軸上顯示的資料直接來自用戶的裝置，因此資料轉移到手機後，電腦版Google地圖就無法顯示時間軸。如果要將資料轉移到手機，保留已儲存的造訪紀錄，需於11月19日前下載Google地圖應用程式，完成遷移動作後，只能在應用程式中使用時間軸；若是未於規定時間內進行遷移，系統將會自動刪除資料。原PO最後也無奈表示，「我已經遷移了，電腦上不能看了，我以後要怎麼看長輩或小孩子的紀錄？」

Google地圖時間軸被譽「捉姦神器」！網哀嚎：哪邊可以連署抗議

根據Google官方說明，Google地圖時間軸可以根據定位紀錄呈現去過的地點、路線和行程，用戶可以隨時編輯時間軸內定位紀錄，若是開啟網路和應用程式活動等設定，即便關閉定位紀錄功能、將位置資料從定位紀錄中刪除，系統仍可能在其他Google協作平台、應用程式和服務，將位置資料儲存至Google帳戶中，系統根據裝置大概區域、IP位置推測出位置資訊，因此推出多年來被不少網友譽為「捉姦神器」。

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許多鄉民對此惋惜回應，「我都靠這個紀錄自己去過哪QAQ」、「這功能很好用的說，居然電腦不給看了」、「有時候覺得從電腦看比較方便」、「地圖APP要修改有時候會越改越亂，網頁版還比較好操作」、「我都在網頁版修改欸！有時候它定位我去的店家，不是這麼準確」，還有人指出，「有沒有哪邊可以連署抗議啊」、「Google真的很喜歡淘汰一些沒必要關的東西」、「Google不是常常這樣嗎？收掉一項服務後過一陣子再推出一個類似功能的服務」、「我收到的信説未來時間軸紀錄也不會共用，會存在各自的裝置欸，所以我就算登其他帳號也看不到？」、「時間軸很好用耶！手機版不久的未來會不會也不保...」。

Google地圖網頁版時間軸停用怎麼辦？網提供解決方法

有網友也分享過往實際使用心得，「位置紀錄很好用欸，有時候想要回想某一天做什麼事，看一眼就想起來了」、「時間軸還可以搭配相簿，可以知道你那天大概行程，蠻好用的」、「超愛這功能，而且還會每月推播或是週年紀念」、「我也是用電腦看時間軸，使用起來方便多了，上個月收到一筆停車費，就是對時間軸才找出哪裡開的」、「從來沒用過，看到這個好奇去查，近一年完全沒記錄欸，但之前的記錄詳細到害怕，連我坐公車還是騎車都知道」。

另外，也有人提供解決方法，「自己去買AirTag啊」、「買一支二手機，登入全家的Google帳戶，用備用機看」、「時間軸現在一樣都可以備份到雲端，也沒額外的收費，跟以前一樣，但只能透過APP看」。

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