微軟、Google、Meta加碼AI　就只有它股價大跌？留意2個魔鬼細節

微軟、Google、Meta這三家的科技巨頭相繼發布財報，持續提高對AI的投資，為什麼一樣的作法微軟、Google股價飆升，唯獨Meta大跌？



近期的矽谷財報週中，Meta、微軟、Google母公司Alphabet都相繼表明加強對AI領域的投資，成功帶動微軟、Alphabet的股價攀升，唯獨Meta股價一度下跌接近10%，同樣押注AI，為什麼呈現兩樣情？

這三家科技巨頭的最新財報中，均繳出了良好的季度表現。Meta營收超越預期成長27%至364.4億美元；微軟同有著17%成長，營收上升至618.6億美元；而Alphabet同樣營收成長約15%，來到805.4億美元。

目前三家巨頭計畫持續加碼押注AI，微軟的資本支出成長3億美元至115億美元；而Alphabet的資本支出則達到120億美元，成長幅度多達91%；Meta也提高今年的預期資本支出到350億至400美元美元區間，以增加對AI基礎設施的投資。

儘管都發布了優秀的財報表現，三者後續的股價走勢卻不盡相同。微軟發布財報後股價上漲5.5%，而Alphabet更是一舉上漲約13%；唯有Meta有著近10%下跌，蒸發千億美元市值。

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三大巨頭加碼投資AI，唯獨Meta因此股價大跌？

影響股價波動的因素有很多，這次Alphabet宣佈首次發放股息，還將回購價值700億美元的股份；Meta公佈的財測則不盡人意，預估4至6月季度營收將介於365億至390億美元之間，其中間值的378億美元低於外界預期的383億美元，這些消息自然都成為買賣股票的參考。

但影響投資人決策的核心仍是「人工智慧」。《Alphabet、微軟財報顯示，鉅額AI投資正在推動成長》、《朱克伯格相信AI是Meta的未來，但不是所有人都同意》這三家公司的財報公佈後，相關的報導不斷湧現，紛紛聚焦在巨頭的AI投資，但對於Alphabet、微軟，以及Meta的評判，可說截然不同。

分析一：Meta加碼投資，但開花結果還要等好幾年

這之間的差異，並不是投資人及媒體雙重標準，而是這三家公司利用AI變現的能力，決定了投資人如何看待他們對AI的投入。「 Meta加碼投資的結果可能還要數年後才看得見，而微軟和Google現在就可以秀出成果。 」投資銀行DA Davidson分析師吉爾．路里亞（Gil Luria）指出。

微軟、Google都透過投資AI，成功帶動營收成長。 （unsplash@matthew-manuel）

微軟公佈的財報中，雲端運算平台Azure的營收成長了31%，其中有7個百分點與AI有關，高於上一季的6個百分點，這還是AI服務已經供不應求的情況下。微軟財務長艾米．胡德還透露，近期客戶對AI的需求高於他們可提供的能力範圍，也點明微軟有著進一步投資AI的理由。

而根據Alphabet的財報，由於生產力工具Google Workspace的貢獻、客戶對雲端平台的強勁需求，Google雲端營收也成長28%至95.7億美元。過去一年裡，Google在旗下眾多服務導入了AI技術，「Google Cloud Next活動上，包括拜耳、賓士、沃爾瑪等全球品牌在內，超過300位客戶分享了利用Google Cloud在生成式AI方面取得的成功。」執行長桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）表示。

分析二：Meta端出許多AI產品，但多是免費＋開源

回顧過去一年，雖然Meta推出了語音生成AI Voicebox、聊天機器人Meta AI、近期還發布最新模型Llama 3，但為了追趕微軟、Google腳步， 他們提供的AI產品多是免費、甚至開源的，尚沒有直接收入，因此難以說服投資者接受高昂投入。

「與我們在App中加入的其他體驗相比，建立領先的AI技術是一項更龐大的任務，可能需要數年時間才能實現。」執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）也在財報會議上打了預防針，提醒投資者對AI的投入不會那麼快獲得回報。

想讓投資人放心，祖克柏提供未來AI創收3管道

不過祖克柏強調，他已經看到Meta可以利用生成式AI創造營收的幾種方式，「藉由最新的模型，我們能夠建立一些良好的社群及商業產品。」希望藉由這些可能性，消除投資人對他們難以利用AI獲利的擔憂。

為了讓投資人放心，Mark Zuckerberg也解釋了未來Meta利用AI創收的三個方向。 （wiki）

商務式訊息

祖克柏提到其中一種可能性便是商務式訊息。WhatsApp、Facebook、Instagram長久以來是許多企業與客戶溝通的平台，在祖克柏描繪的藍圖中，未來Meta的聊天機器人將扮演AI代理人的角色，可以處理更複雜的任務、協助客戶解決問題，不再只是提供生硬的固定回答。雖然今年還不太有機會，祖克柏認為商務式訊息有望在近年為Meta創造收入。

AI互動廣告

廣告貢獻了Meta超過97%的收入，未來Meta也有機會將廣告導入各種聊天機器人與AI服務之中。去年Meta推出了28個有著不同「個性」的聊天機器人，針對不同的興趣領域和用戶互動，未來Meta就有可能在類似的互動當中投放廣告。

另外，Meta現在也利用AI進行內容推播，目前Facebook用戶看到的30%內容、Instagram用戶看到的50%內容都是由AI推薦。祖克柏聲稱這種作法會帶來更高的參與度，進而讓更多用戶看到廣告。

AI模型使用費用

AI模型本身也是個賺錢的管道，祖克柏認為，未來能夠提供客戶「付費使用更強大的AI模型、獲得更多的運算能力。」目前以Llama 3為首的模型都是免費提供給開發者和研究單位使用，也是他們主打的賣點，外媒《Business Insider》指出，這可能會讓Meta漸漸遠離開源的道路。

雖然從後續的股價走勢來看，祖克柏提出的創收展望並沒有完全說服投資者，這一就指明Meta未來可能的方向。祖克柏強調，「隨著時間過去，每項（AI）技術和產品都將為我們帶來巨大的價值。我認為為此向前邁進是有意義的，我們也打算這麼做。」

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