大馬女「腰臀比例」不科學獲封真人版娜美　去台灣景點打卡曬性感

大馬正妹周甄娜（Jenna），擁有前凸後翹的傲人曲線、甜美笑容，因螞蟻腰和極不科學的腰臀比例，被粉絲們譽為「真人版娜美」。周甄娜推出寫真書《甄愛密碼》，精選了數百張甄娜的私密寫真，每一張照片都飽含深情，記錄了她在台灣這段期間的美麗瞬間，其中捕捉了她穿著背心，側面露出豐滿身材的照片，大秀性感，上市後獲博客來新書排行榜第一名。



周甄娜的寫真籌備了一年的時間，從概念設計到拍攝執行，每個細節都精益求精，力求完美，每個瞬間都捕捉了她最真實、最自然的狀態，多樣的主題拍攝，展現了甄娜日常生活中的多個片段，包括起床、刷牙、滾床單、沐浴、泡泡浴、旅遊度假以及泡溫泉等。

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書中收錄了周甄娜在北台灣的秘境拍攝的美麗瞬間，她以宜蘭特色民宿為背景，完美詮釋了悠閒可愛與柔美性感的融合，展現了她別具一格的迷人風采。而在礁溪泡溫泉的場景中，甄娜則流露出自然純樸的魅力，一絲不掛又不嬌柔做作，溫馨且令人心動。

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