網紅遊澳洲遭4名陌生人圍毆　IG還原恐怖過程：感受到世界的可怕

在Instagram上擁有3萬粉絲的台灣網美「艾庭A.T」驚傳旅遊遭人毆打，她最近前往澳洲旅遊，卻遭當地4名年輕男女種族歧視，甚至被大罵、痛毆，網友看了直呼離譜。



艾庭在IG貼文中回憶驚恐當下，她最近到澳洲找朋友玩，6月3日晚間和男性、女性朋友在布里斯本的博物館散步，竟遭2名年輕女子跟蹤，接著對方就朝她們大罵歧視性言語、丟石頭，艾庭自己也被攻擊頭部，後來又有2名年輕男子加入毆打行列，把她們同行的男性友人打到流鼻血、眼睛受傷，女性友人則是頭部腫起來。

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艾庭無奈在限時動態表示，「開開心心出遊，結果被暴揍一波，還揍我頭。報警了，現在在醫院等驗傷，但澳洲青少年好像不用承擔什麼法律責任…我一直以為亞洲人被歧視可能只是講講，現在認真感受到這世界的可怕」。據《三立新聞網》報導，艾庭一行人就醫後還找上警方求助，但警方只做筆錄就結束了，因此決定返台後，再向台灣外交部反應。

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