大丹犬以為迷你馬是同類　誇種族友情令人欣慰　網民：就似雙胞胎

嗨，我是小軟柿子。



國外一網友養了只大丹犬，名叫「Skye」，今年2歲。

牠最好的朋友，不是兩腳獸也不是別的小狗，而是一隻叫「Hot Fudge Sundae」的迷你馬……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖説跨越了種族，但神奇的是，牠們的身高都是79cm，身上的花紋也都是白黑配色。

當牠們在一起的時候，乍一看根本分不出來誰是誰，意外地和諧。

網友説，Skye剛出生時是同窩裏最瘦小的一隻，體型不過其他小奶狗的一半大。

大概正因如此，牠自小體弱多病，幾次在生死線上徘徊……好在，主人沒有放棄牠，Skye也非常頑強，最終活了下來。

網友養了很多小動物，Skye剛來的時候還很小，見到小馬就害怕，總是蜷縮在角落裏。

但小馬卻很喜歡牠，主動低頭打招呼，耐着性子一點點親近。

隨着日子一天天地過，Skye慢慢長大了。大丹犬的牠體型逐漸跟小馬相似，雖然家裏也有其他動物，但牠卻唯獨中意小馬，於是，牠們成為了形影不離的好朋友。

小馬屬於迷你馬，Skye屬於大型犬，兩隻在一起的樣子就非常和諧。

網友經常會帶牠們一起出門散步，遠遠望去，很難分清誰是馬，誰是狗……好像雙胞胎一樣。

網友甚至給牠們定製了一輛「馬車」，一隻戴上牽引繩，一隻戴上繮繩一起出去炸街。

路人總是會被牠們吸引，爭相合影。

雖然牠們的個頭看起來差不多，但終究是物種差異，體重上還是有很大差距的：Skye只有49kg，而小馬則有足足81kg。

當然，牠們並不在乎這些，唯一關心的只有好朋友的陪伴。

最後，我們希望兩小隻得友誼越來越牢固，一直幸福快樂地生活在一起！

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