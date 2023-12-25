大丹犬以為迷你馬是同類 誇種族友情令人欣慰 網民：就似雙胞胎
撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。
國外一網友養了只大丹犬，名叫「Skye」，今年2歲。
牠最好的朋友，不是兩腳獸也不是別的小狗，而是一隻叫「Hot Fudge Sundae」的迷你馬……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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雖説跨越了種族，但神奇的是，牠們的身高都是79cm，身上的花紋也都是白黑配色。
當牠們在一起的時候，乍一看根本分不出來誰是誰，意外地和諧。
網友説，Skye剛出生時是同窩裏最瘦小的一隻，體型不過其他小奶狗的一半大。
大概正因如此，牠自小體弱多病，幾次在生死線上徘徊……好在，主人沒有放棄牠，Skye也非常頑強，最終活了下來。
網友養了很多小動物，Skye剛來的時候還很小，見到小馬就害怕，總是蜷縮在角落裏。
但小馬卻很喜歡牠，主動低頭打招呼，耐着性子一點點親近。
隨着日子一天天地過，Skye慢慢長大了。大丹犬的牠體型逐漸跟小馬相似，雖然家裏也有其他動物，但牠卻唯獨中意小馬，於是，牠們成為了形影不離的好朋友。
小馬屬於迷你馬，Skye屬於大型犬，兩隻在一起的樣子就非常和諧。
網友經常會帶牠們一起出門散步，遠遠望去，很難分清誰是馬，誰是狗……好像雙胞胎一樣。
網友甚至給牠們定製了一輛「馬車」，一隻戴上牽引繩，一隻戴上繮繩一起出去炸街。
路人總是會被牠們吸引，爭相合影。
雖然牠們的個頭看起來差不多，但終究是物種差異，體重上還是有很大差距的：Skye只有49kg，而小馬則有足足81kg。
當然，牠們並不在乎這些，唯一關心的只有好朋友的陪伴。
最後，我們希望兩小隻得友誼越來越牢固，一直幸福快樂地生活在一起！
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