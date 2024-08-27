19歲仔驚患糖尿病！醫生問「每天吃甚麼」秒解謎　附預防糖尿貼士

19歲就患糖尿病？隨着都市人的生活習慣改變，糖尿病的確有年輕化趨勢，台灣醫生周建安分享個案，指曾有1名19歲大學男生求診，表示希望減肥，卻意外發現男生血糖超高，最終更確診糖尿病。醫生了解後，發生男生身高173厘米、重體卻達110公斤（約242磅），當問及他每天吃甚麼時，醫生即明白男生為何昲糖尿病。原來該患者從小都大都是肥胖，而且每天都吃快餐，還要來雙重份量，加上習慣飲高糖飲料、不喝水，不運動，最終患上糖尿病。



周建安醫生指出，糖尿病不再是老人專利，該名男生的經歷顯示，不良生活、飲食習慣會有增加患糖尿病的風險。醫生提醒民眾可從身體上5個指標，觀察自己是否屬高風險族群，又提供一些小建議，讓大家預防及降低患上糖尿病風險，以下一一話你知！



常飲暴飲暴食不運動，除了身體肥勝外，亦會增加患糖尿病風險。（《瘦身男女》截圖）

台灣初日診所新陳代謝科周建安醫生經常透過社交網站及媒體分享健康資訊，他亦擅長協助患者減重，早前他在專欄分享病例，指1名身高173公分、體重110公斤的19歲大學男生求診，他從小就沒瘦過，故希望進行減重療程。

周醫生替男生評估後，意外發現他血糖超高，糖化血色素（HbA1c）達9%（正常值為4.0%至5.6%），另發現他血脂、尿酸和肝功能都出現異常。周醫生深入了解男生的生活習慣，包括每日吃甚麼等，發現男生每天都會吃快餐，份量更是平常人的兩倍，加上常飲高糖飲料，卻不喝水，而且學業壓力中，又長年不運動，最終導致糖尿病。

隨着新一代的生活習慣改變，糖尿病早已有年輕化趨勢，不良的飲食習慣更加會速患病，周建安醫生指出，若想知自己有否患上糖尿病，可先了解以下5個指標。

隨着新一代的生活習慣改變，糖尿病早已有年輕化趨勢。（資料圖片）

糖尿病必知的5大指標：

1）血糖：指食物代謝後產生的葡萄糖

2）空腹血糖：至少空腹8小時後的血糖水平，是最常用的檢驗指標

3）糖化血色素（HbA1c）：反映過去3至4個月內的血糖控制情況

4）胰島素：胰臟製造的荷爾蒙，幫助血液中的葡萄糖進入細胞，被用作能量

5）胰島素阻抗：細胞對胰島素反應不佳，導致血糖無法進入細胞，長期下來會發展成糖尿病



周建安醫生建議可尋找適合的運動方式，以降低患糖尿病風險。示意圖，非當事人。（Getty Images）

周醫生續指，若想及早發現糖尿病，可有效提高治療效果，故可留意以下糖尿病的5個症狀，如身體出現異樣，必定要多加警惕。

糖尿病的5大身體徵狀：

1）黑色棘皮症：皮膚皺褶處如頸、、腋下變黑變厚，顯示有胰島素阻抗

2）三多症狀：吃多、喝多、尿多。血糖上升，身體排糖排出大量水分致口渴

3）疲憊：血糖過高導致能量不足，身體感到疲倦

4）體重下降：高血糖引起的脫水，導致體重快速下降

5）傷口難癒合：高血糖使免疫細胞無法有效到達傷口，容易感染



常飲高糖的飲品而少喝水，亦會增加患糖尿病風險。（資料圖片）

此外，周醫生提醒民眾，若想有效降低患糖尿病風險，應及早改變飲食及作息壞習慣，可參考以下方案。

「初階」解決方案：

1）將含糖飲料，換成無糖茶

2）減少食用加工食品

3）飯後慢步15至20分鐘

4）每日喝最少2,000毫升水

5）找出壓力源頭



周建安醫生提醒民眾，若想有效降低患糖尿病風險，應及早改變飲食及作息壞習慣。（Facebook 圖片）

「進階」解決方案：

1）優先選蛋白質豐富的甜食

2）選擇低GI食物（低升糖指數食物）和原型食物，增加膳食纖維比例

3）每周至少運動5天，每次30分鐘

4）尋找適合的運動方式，如慢跑、踩單車、游泳

5）找出專屬的舒壓方式，如冥想、唱歌等



（綜合）