中國人都愛不釋手！台灣一種必試甜品超好吃　網民：老一輩都知道

許多外國旅客來台灣旅遊會買鳳梨酥、太陽餅和茶葉當伴手禮，近年來品項越來越多元，連泡麵、金門高粱、文具也在禮物名單內。有網友表示，他經常買台灣一個傳統點心當伴手禮，帶回大陸給朋友享用，朋友吃過後都愛不釋手，他還會不知不覺嗑掉一整盒，直呼這甜點是人間美味，可惜在大陸的知名度較低。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛直呼這是板橋一間老店的招牌甜點，「這家真的超好吃」、「板橋百年名店」、「這家非常有名，百年老店了」。



一名小紅書網友發文表示，他每次到台灣，一定會去位於新北板橋的長興餅舖買「白豆沙餅」，年輕時朋友曾送這個甜點，他一吃立刻愛上，且不知不覺嗑掉快一整盒，「再回神，發現（盒子內）被我吃得只剩一顆了」，因此他來台灣一定會買白豆沙餅當伴手禮，「帶給大陸朋友好多次，屬於知名度低，但為人間美味，朋友都說讚」。

長興餅舖的白豆沙餡料是由白鳳豆製成，口感甜而不膩。（小紅書）

有小紅書大讚台灣的長興餅舖白豆沙餅超好吃，可惜在大陸知名度較低。（小紅書）

一名小紅書網友自稱每次到台灣，一定會去新北板橋一間餅舖光顧，並買伴手禮給大陸朋友享用。（聯合報授權使用／聯合報系資料照）

貼文曝光後引發熱烈討論，吸引超過4千人按愛心、300多人留言，不少大陸網友直呼好想吃，狂問哪裡可以代購買白豆沙餅，「看著就好好吃喔」、「看圖片就餓了」、「我難過，看了淘寶APP沒有」、「大陸有一個紅星軟香酥，不知道是不是類似味道，也是白芸豆餡的，我小時候很愛吃」。

一些台灣網友也表示長興餅舖是板橋名店，每到中秋節都是默默大排長龍，「這間非常有名，百年老店了」、「這間店就在我家附近，我6月要帶一些回江蘇送朋友」、「我在板橋住了10年居然不知道，一查距離我家500公尺而已」、「這家真的是老一輩人都知道的老店，已經有120年了，之前也是聽我媽媽說才知道這家店，我也是特別跑去買，真的很好吃」。

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根據《橘世代》報導，位於板橋府中南門街的「長興餅舖」擁有上百年歷史，店內最知名的招牌就是豆沙餅，白豆沙餡料是由白鳳豆製成，甜而不膩、口感鬆軟香滑，店內還有販售魯肉酥、綠豆凸和咖哩肉餅等，也是許多顧客必買甜點。

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