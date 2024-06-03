台灣旅遊注意｜網友遇食店只能用QR Code落單　無手機竟即被趕走

現代科技發達，不少店家實施掃QR Code落單，既可以減省人力，落單內容也較清楚，不過，對長輩和剛好沒帶手機的人來說就有些不方便。



一名台灣網友早上運動完，回家時隨意找家店吃早餐，等了20分鐘入座後，卻因沒帶手機和店家只能「掃QR Code落單」被店員趕出去，令他相當無奈。

稱非第一次遇到台灣食店只能用手機上網落單 點圖放大看原文全文及網民反應：

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他早去跑步運動2小時，回程時隨意找家店吃早餐，等了20分鐘入座，但沒多久就被請出來了，因為他沒帶手機加上這家店只能「掃QR Code落單」。

店員表示，沒手機無法落單也無法結帳，於是嘴角翹了一下示意他離開，他也表示，門外並沒有標示只能使用手機落單。

原po認為，掃QR Code落單和電子支付是個趨勢，雖然他沒問收不收現金，但他不習慣帶手機和沒有任何電子支付，「只能乖乖離開找下一家」，引起不少熱烈討論。

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原po也在留言補充，其實這不是他第一次遇到，之前去吃飯同樣也被告知要掃QR Code落單，當時沒帶手機出門，「店員馬上拿一支手機幫我點了」。

網友紛紛表示：

「這種很誇張」

「店家不會做生意」

「有些有年紀的阿公、阿嬤 也不會用這樣的支付，他們就沒辦法吃了」

「認同，如果只限QR CODE，對特定族群很不親切」

「很好笑的是，有些店要求你掃QR Code落單，然後還是要到櫃檯付款」

「有點不會變通的店家，我會用三分鐘的時間幫客人掃QR Code、落單、收現金，給客人方便」

「其實蠻討厭掃QR Code落單這種東西」

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有網友則分享經驗：

「我遇過的牛排店也是用這樣落單，但是他們遇到有困難的會把紙本的拿出來給沒辦法用手機落單的人用寫的，觀念改變一下就可以賺到錢」

「很多現在都掃QR Code落單，線上付款，餐點好了自己依照號碼前往取餐，用餐完畢自行收拾到回收台，然後費用必須給10%服務費」

不過，有網友認為：

「無實體現金支付一直以來都是趨勢，早在40年前美國發明信用卡就有了」

「無實體現金支付是趨勢，長輩不會也不是藉口理由，自己要去學，哪個國家沒有老人？」

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