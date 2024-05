2024台灣潮語逐個數　破防、觸爛、M3係咩意思？「笑死」已過氣

每個年代都有屬於自己的流行語,去(2023)年《網路溫度計DailyView》也整理「2023神回顧/涎鎮啊、奇怪a、超派!年度爆紅網路10大流行語來了」,包含瑪卡巴卡、狒狒揚揚、涎鎮啊、不敢相信、超派等都登上排行榜。



【相關圖輯】2023年10大台灣潮語《關於我和鬼變成家人的那件事》一句對白上榜(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 50

藝人陶晶瑩近期特別在Threads發文,好奇「笑死」在年輕人眼裡是否已經成為過氣詞彙,沒想到意外引發網友熱烈迴響。

「笑死」還是年輕人用語?陶晶瑩提問釣出網笑:中年人流行語

日前藝人陶晶瑩在Threads好奇詢問網友,「『笑死』是年輕人流行語嗎?」沒想到貼文曝光後引來熱烈迴響,歌手婁峻碩回應「笑死」,鼓鼓呂思緯也表示「笑cry」,劉書宏則認為「我是『笑死了』」,不少人也解釋笑死背後意義,「看到笑死都不想回」、「笑死根本都沒在笑啊」、「笑死沒有笑,也沒有死」、「就是句點的意思,有一部分,可能就是不好笑」、「笑死=好好笑=哈哈哈哈哈哈」、「笑死,褒貶同用,雖然貶用的比較多啦...」、「笑死但其實只是敷衍的回覆」。

【圖輯】破防、觸爛、M3係咩意思?2024網絡流行語逐個數(點圖放大了解👇👇👇)

+ 12

儘管有人認為「真的常看年輕人這樣說」、「香港年輕人也流行說『笑死』呀!什麼都說笑死,其實沒有很好笑,也不會死,只是慣用說法,用來回覆朋友」,但大多數網友認為「笑死」一詞確實已經退流行,「我大學就開始用了耶,現在34歲」、「我不是年輕人但也很愛講『笑死』,蠻好用的句點用詞,笑死」、「但是我快40歲了,也會用笑死」、「現在是中年人流行語了」、「哈哈~我通常都說『吃屎』,看來我老了」。

年輕人都用哪些詞彙?很躁、破防、M3 Damn上榜

還有網友分享其他年輕人常用詞彙,「還有很躁」、「現在是觸跟破防」、「我女兒都說笑爛」、「舊的了,最近還進化成『笑爛』,還看過最高級用法『笑尿』」、「笑4才是?」、「之前還看到有人寫laugh die me」、「Siu 4也是,也是『笑死』的意思」、「笑死有點過氣,現在都用貼圖敷衍」、「我之前剛聽到這兩個字的時候超級不會用,還甚至為此在限動上詢問大家該如何使用?但後來又出現了更難理解的詞,叫做『幹觸爛』,明明有兩個負面字,但合在一起卻可能是褒義詞,叫做『哇,你講得好真實喔!』」、「笑死已經是快十年前的流行語了...最近都在講蘑菇濃湯」、「年輕人是笑爆M3 Damn」。

【相關圖輯】吃瓜係咩意思?中國網絡潮語背後有段故「吃瓜」係食西瓜定瓜子?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 5

【年輕人詞彙小百科】

很躁:

快生氣但不至於生氣的程度,類似閩南語「阿雜」或是「我好emo」的意思。

破防:

原本代表遊戲中突破對方防禦,使對方失去防禦能力。現在則被年輕人拿來指稱看到一些訊息後受到很大衝擊,內心深處被觸動或心理防線被突破。

Siu 4:

「Siu 4」是「笑死」的諧音,代表十分好笑的意思。

笑爛:

笑爛雖然從字面上看似是笑得很開心的意思,不過事實上卻與「笑死」、「笑4」有異曲同工之妙,語氣都是有點敷衍對方的。

觸:

英文「True」諧音,代表贊同的意思,如果要表達非常同意則會使用「觸爆」。

幹觸爛、觸爛:

「幹觸爛」、「觸爛」是「觸」衍生用法,不只不是負面意涵,還是用在非常贊同的情況。

M3 Damn:

「M3」是來自英文「You know what I am saying.(你懂我在說什麼吧)」的縮寫,主要是用來確認對方是否理解自己的觀點,唸快一點就是「Nam sayin」或「Yum sayin」;「Damn」則是該死、可惡、真倒霉,或是非常、超級、十分的意思。

M3和Damn最近經常被網友拿來合併使用,例如「M3大飯Damn」就是指「意思是圓山大飯店」。

延伸閱讀:

「出生到現在出國幾次」你記得嗎?這網站快速查詢

桃花、招財、防小人…戒指5大戴法解析一次看

LINE官方帳號傳錯訊息「無法收回」怎麼辦?網曝「1招神解」秒救回

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載,研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】