台灣嗲聲美女去內地「捉違規司機」 大叔被截停竟笑到見牙唔見眼
撰文：中天新聞網
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一名現正住在大陸遼寧省瀋陽市的台灣正妹「小蕎妹吖」，日前在當地擔任交通義工，她攔停一名大叔電單車司機，大叔被抓違規還笑得超燦爛，讓網友笑翻。
這名台灣正妹「小蕎妹吖」日前在瀋陽擔任交通義工，幫警察抓違規的電單車司機，一名沒戴安全帽的大叔被攔停，但見到正妹全程展露燦笑，嘴巴都合不攏。
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大陸網友見狀紛紛留言：
「嘿嘿嘿，她說我有違規唷」
「交警：原來攔他們的時候他們會笑啊」
「大哥嘴一直都咧在耳後根子上」
「大嫂：你著級忙慌的去幹啥？大哥：那啥我去趟中間，別給我頭盔（安全帽），我不要」
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小蕎妹也有攔停沒有違規的電單車司機，並送他們交通警察造型的小熊玩偶，開心地完成一日義工的工作。
影片超過1.6萬網友案讚，引發熱烈討論。
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