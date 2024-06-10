「挖呀挖老師」素顏唱兒歌 產子前後對比超大 網民：怎麼圓一圈
撰文：中天新聞網
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大陸一名黃姓老師過去以《小小花園》教唱影片爆紅，被網友封為「挖呀挖老師」，半年前升格為新手媽媽的她，日前上傳對寶寶唱「挖土機手指歌謠」的影片，眼神更加溫柔。
「挖呀挖老師」在爆紅後神隱了一段時間，卻被批評紅了就不當老師，甚至還有傳言她為賺錢下海了等謠言。她於去年11月驚喜宣布升格為新手媽媽，近日也上傳對小孩唱「挖土機手指歌謠」、當媽媽前後對比等影片，再度引發關注。
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影片中她身穿淺藍色寬鬆洋裝，將頭髮紮起與小孩互動，並唱著自創的「挖土機手指歌謠」，小孩也跟著動動手腳，模樣相當可愛。此外，她也上傳了當媽媽前後的對比，稱自己以前眼裡有光、活力滿滿，可以到處玩雪，又瘦又美麗，但當媽後不僅無神、疲倦，常常需要補眠，而且還有明顯掉髮，同一件衣服也被撐出小肚子，講述當媽媽的辛酸。
網友們紛紛留言：「媽媽有愛的眼神最溫暖」、「這身材我是羨慕，生子恢復真好，一看都過很好」、「到底是誰把這麼好看的美女抓去當媽媽」。不過也有人認為：「發現生了小孩後的好多都駝背了，而且背厚了好多」、「美顏開太大」、「怎麼圓一圈」、「不能唱別的了？」、「把不自律歸結於做母親，細思極恐」。
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