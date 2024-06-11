連登仔深圳買新疆切糕　$8一斤驚變$XXX　慘呻1原因稱報警都冇用

港人北上消費成風，但似乎並非所有人都有愉快的經驗！有網民在連登討論區上發文大呻，稱在深圳遇上新疆切糕騙局。他說看到切糕檔就問老闆價錢多少，老闆回答「8蚊」後，「跟住諗8蚊一斤都幾平，未試過咪諗住試下」，詎料老闆下刀上秤後，「佢話8塊錢一兩，80塊一斤，呢度五斤」，手起刀落價格盛惠409元（人民幣，下同），較樓主的預期價錢激增50倍！樓主稱當時「我好嬲唔想要，點知俾幾個新疆人圍住唔比走，報警都無用」，最終只能乖乖付款，而切糕的味道卻是「好難食，勁甜」，故呼籲其他人北上消費要小心。



新疆切糕價格亂像在內地經常引起關注，以不良手法銷售的騙案更被喻為「切糕黨」。內地過去曾發生「16萬切糕事件」，慢慢就有「一刀一套房」的說話，到底新疆切糕為什麼那麼貴？「16萬切糕事件」又是什麼一回事？下文將有相關解釋。



深圳街頭有不少新疆切糕小攤檔。示意圖，非涉事切糕檔。（fb群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」圖片）

港人北上遇「切糕黨」非單一事件

連登仔買切糕「斤變兩」 8蚊變409蚊

承上文，該名連登仔獲老闆告知切了5斤，而且強調「劃那裏切那裏」，但連登仔大呻「點知佢把刀會轉彎嘅，我好嬲唔想要，點知比幾個新疆人圍住唔畀走，報警都無用」。他亦提醒各位，「大家北上消費要小心，而家大陸一街騙子。仲要舊嘢好難食，勁甜」。

不少網民都留言指切糕黨已經出現一段時間，直言「呢招都玩好多年」、「而啲一早有人講，自己傻仲咁大聲」、「好耐啦，冇返過大陸都知啦」。

港人深圳蓮塘口岸買新疆切糕 $20變$110

事發於2024年2月，有網民在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」發文，稱早前路過深圳蓮塘口岸，發現有新疆切糕檔，向老闆了解價錢是每兩5元再上秤之後，就表示要20元左右，可是老闆一刀切下去，埋單竟要110元，比原價貴了4倍有多。

新疆切糕示意圖。（Youtube頻道「新疆推荐官艾力」短片截圖）

詳細講解新疆切糕構造與價格

新疆切糕示意圖。（Youtube頻道「新疆推薦官艾力」短片截圖）

新疆切糕為何那麼貴？

新疆切糕新疆瑪仁糖的俗稱，屬當地特色食物之一，選用的食材包括核桃仁、玉米飴、葡萄乾、葡萄汁、芝麻、棗等。有指新疆切糕源自絲綢之路時期，商旅需要高營養、易於保存及攜帶的食品，而新疆切糕就是最合適的食物。

新疆切糕顏色鮮艷，很容易就吸引到行人的目光，所以亦吸引不少旅客購買。以「兩」為單位售賣的切糕聽起來價格相宜，但由於是以堅果壓縮而成，所以實際重量往往超過外觀重量，數十元隨時變成數百元。另外，如果切糕已經下刀，但客人拒絕購買，就可能受到暴力威脅，這種不良銷售手法被稱為「切糕黨」。

新疆切糕示意圖。（Youtube頻道「新疆推荐官艾力」短片截圖）

「16萬切糕事件」是什麼一回事？

事件發生於2012年，湖南省岳陽市公安局公布，當地1名村民購買新疆切糕，其間因語言不通而造成誤會，最後演變成肢體衝突，事件造成2人輕傷，損壞的新疆切糕價值約16萬。網民們都對於價格感到難以置信，後來公安局修正資料，指該價格涉及其他賠償項目，當中包括醫藥費（1,100元）、機車和工具損失（6,825元）、16名新疆籍商販返程路費、誤工費、傷者營養費等，新疆切糕的真正價值為96,600元。

事件引起網民關注，一來對新疆切糕的天價感到嘩然，亦認為中涉及不良銷售需要整治。

曾有網傳影片指，內蒙古有男子購買切糕時被付1.2萬人民幣，令網民嘩然，但影片拍攝者其後解釋只是用「切糕門」做比喻，實際涉及爭議的商品並非切糕，而是藥酒。（網上影片截圖）

新疆切糕的網民討論

受到事件影響，新疆切糕亦發展出不少網絡用語，例如「手切糕，一刀一套房」、「一刀讓你流淚，兩刀讓你崩潰」、「人固有一死，或輕於鴻毛，或重於切糕」、「寧願坐在切糕車上哭，也不願坐在寶馬車裏笑」。

時至今日，新疆切糕的不良營銷手法仍然存在，結果反而令到許多消費者敬而遠之，商販可能得不償失。