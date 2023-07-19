瘋傳咖啡店「真空女侍應」赤裸上身只著圍裙 店家急報警：非員工
撰文：中天新聞網
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太大膽了！近日廣東廣州一家名為「方塊咖啡」的咖啡店被爆料，有「女服務生」衣著暴露，僅穿熱褲與圍裙在店內走動，側面渾圓巨球直接露出，掀起網路瘋傳。
18日方塊咖啡官方微信公眾號則澄清，該名女子並非店內員工，目前已報警處理。
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據陸媒報道，一名穿著暴露的女子在廣州的「方塊咖啡廳」上身一絲不掛，讓雪白側乳袒露在外，幾乎快要露點，而下半身穿著熱褲與高跟鞋，屁股蛋也顯露出來，在店內搔首弄姿。
不少網友認為該女子是咖啡店的服務生，怒批「方塊咖啡廳」大搞色情營銷，實在太過淫穢。
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對此，方塊咖啡18日緊急出面否認，「確實有色情意味，但不是店內員工，沒有做這種方面的宣傳，當天晚上已報警處理」，並指出網路所傳圖片均是外來者私自進店拍攝，未經過允許。
當時業者也認為過於淫穢，嘗試勸阻，但對方沒有理會，已報警處理，將依法追究有關人員法律責任。
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