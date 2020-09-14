教你如何優雅反擊無理上司長輩或西客　善用冷暴力讓對方攻擊落空

這年頭，以否定、貶低別人為樂的人越來越多，就連好友，同學，親人，說話時也會有意無意的把你踩在腳下。日本知名心理醫生片田珠美，曾經出版過《成熟大人回嘴的藝術》，之後更進一步出版《成熟大人回嘴的藝術 2: 做人要厚道， 回嗆要夠辣》，整理出生活中一定會遇到的麻煩人物，別再跟他藝術了，要如馬上要他語塞，從此尊重你？

生活中就是會遇到一些講話喜歡挖苦別人的人，偏偏這些人可能是我們的親人、朋友、同事、甚至另一半，你不可能斷絕往來的家人、甚至不能搞壞關係的主管同事，但暗自生氣又容易得內傷，怎麼辦？

回嘴的最高指導原則，就是「不搏鬥」，讓對方的襲擊落空

面對激動的、大聲的言語攻擊，你的回嘴口氣更必須顯得不痛不癢，讓對方知道這樣說下去於事無補。言語攻擊者都想看到對方受傷，你悖離他的期待，就能使攻擊毫無價值。

這裡有個例子，是來自臉書粉絲頁「靠北7-11」的有趣實例（點擊放大瀏覽）：

+ 3 + 3 + 3

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面對主管或者前輩、前後說法常常不一樣，威脅是最有效的防禦

對下屬來說，再也沒有任何事，比主管的朝令夕改要來得更困擾了。當然，帶領下屬時，要做的事也會很多，他可能忘了自己之前下的指令。但是正因為他並沒有明確的方針，所以說的話才會變來變去。除此之外，由於處於主管的立場，沉浸在身為主管特權意識的快感當中，浪費下屬的時間，就是帶動下屬。

在面對這種主管時，防禦措施就是取得承諾、留下紀錄，盡量避免口頭的溝通，最好留下書面紀錄或者電子郵件。

你可以這樣說（點擊放大瀏覽）：

+ 2 + 2 + 2

切割出一條情緒界線，不容攻擊者越界

在遭受他人攻擊時，千萬不要覺得「這一定是我的錯」、「都是我不好」。會抨擊人的，通常都會使用讓你有罪惡感的說法，例如：「這都是你的錯，就是因為你有不好的地方，所以我才這樣罵你，或是這樣用力的敲桌子。」但是，這是對方的戰略，所以千萬不能上當。

在面對有攻擊性格的人時，重要的是在對方與自己之間，畫一條分界線。例如有一種悲情女主角型，他們會裝弱者，嘴巴上說：「我真的很可憐」、「因為我很慘、因為我是弱者」之類的話去攻擊他人，甚至覺得這樣做，大家就會寬容他。如果遇到這種人，切記千萬別陷入他們的情緒之中。請告訴自己：「你的情緒和我的是兩碼子事。我和你是兩個不同的個體。」一定要明確畫出與對方之間的界線。

只要忍耐，總有一天會變好……別傻了

對於那些會攻擊、迫害、懷抱惡意甚至異常的人，你根本不必覺得「希望能讓他喜歡」或是「希望能被他認同、肯定」。儘管這明明就是一件理所當然的事，但事實上，許多人都無法捨棄 - 希望能被大家認為是好人的慾望。在內心深處，你是否堅持著一定要讓所有人都喜歡你、希望你是好人，因此覺得無論是誰，都要很親切的對待呢？你是否對可能會被他人討厭，對於被眾人排斥，感到不安、害怕？

事實上，許多人就是因為有這些不安，才採取謙卑的態度。比方說，就算被他人欺侮，也笑瞇瞇，甚至認為只要忍耐，總有一天對方的態度就會改善。但是，現實並非如此。文藝復興時期的哲學家馬基維利，曾在《論李維羅馬史》提到：「根據不同的場合與狀況，有時候偽裝成其他人格，何嘗不是一件明智之舉。」也就是說，我們並不需要永遠都當一個好人，有時候，暫時變成另一種人格，才是比較聰明的舉動。對於會傷害自己的人，你沒必要當好人。

面對職場言語暴力、麻煩朋友或長輩 可用這8招優雅反擊（點擊放大瀏覽）：

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最後，給大家一個總結，別以為當個好人，人生就不用這麼累，濫好人永遠在討好別人，到頭來受傷的只有自己。如書上所說：「回嘴，不是為了分個黑白而是為自己的人生負責！」

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「明明沒做錯任何事，卻還是得不斷被檢討？」不必對問心無愧的自己感到羞愧！把尊重變成公共財，當成彼此的認同養分

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「回嘴」是一種藝術，「回嗆」是一種堅持！面對長輩、主管、奧客的攻擊，學會這8招，讓自己完美退場】