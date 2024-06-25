爸爸姓「阿」點改名？網民熱烈提建議 「阿凡達」都未算最離譜
取名是一件需要非常慎重的思考才能決定的事，PTT上就常有網民發文，希望網友幫不同的姓氏想名字。
但由於網友們熱愛惡搞的風格，也因此這類的問題也常引來不少搞笑建議，以下就整理出一些趣味的取名討論串，只能說網友們的創意真是沒有極限！
姓「阿」怎改名好？還有姓「巴」、姓「郝」的爆笑改名建議：
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其中一個討論非常熱烈的就是「姓阿要怎麼取名」，曾有網民表示自己的朋友姓阿，最近又想要改名，因此想問問大家對這個姓氏有什麼取名的想法。
網民們紛紛發揮創意表示：
「阿庫納馬他塔」（Hakuna Matata，迪士尼《獅子王》歌曲）
「阿凡達」
「阿房宮」
「阿娘威」（我的媽）
甚至還有融合時事的「阿發狗」（AlphaGo）。
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另外「巴」這個姓氏的取名討論也非常熱烈，網友們提出
「巴拉松」（Parathion，一種農藥）
「巴不得」
「巴風特」（Baphomet，基督教惡魔）
「巴（八）方雲集」
「巴（八）家將」
還有完全不像名字的「巴啦把巴巴」。
「取名文」發展到後來，已經成為PTT網友發揮創意搞笑的地方，因此還有人提問「姓宇志波要怎麼取名」，雖然以知名漫畫《火影忍者》中佐助的姓氏當梗發問，但依然考不倒創意無限的網民們，大家紛紛接力：
「宇智波動拳」
「宇智波多野結衣」
「宇志波蜜果菜汁」
「宇智波瀾不驚」等等
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而「郝」（普通話讀音「hǎo」，同「好」）這個姓氏不僅討論熱烈，還在PTT上有不同網友重複發問，網民們依舊熱情回應：
「郝來烏」（荷里活）
「郝家再」（好在）
「郝（好）啊」
「郝郝（好好）笑」
連「郝市多」（Costco，開市客）都出現了
只能說若是要認真取名， 到PTT上發問可能不是個好選擇。
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