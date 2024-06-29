美女網紅曬幼稚園畢業照「證實眼睛自小就超大」自嘲長大後似青蛙
撰文：聯合新聞網
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台灣百萬YouTuber「白癡公主」（戴平雅）以搞怪、無厘頭風格深受網友及粉絲喜愛，除了經營YouTube頻道外，她也經常在個人IG分享日常生活。日前她在社群曬出兩張人生唯二的學士照，分別是幼稚園畢業照及大學校友證，超萌反差風格很快在網上引起討論，也意外曝光她一雙招牌靈動大眼從小就顯露出來。
白癡公主日前在個人IG分享自己幼稚園的畢業照以及大學校友證，兩張照片都穿著學士服風格卻是十分迥異。幼稚園時期的她對著鏡頭正襟危坐，露出嚴肅表情直盯鏡頭，一雙大眼睛十分引人注目。另一張則是大學校友證，跟幼稚園畢業照一樣她穿著學士服，不過頭上卻戴青蛙頭套，唯一沒有變的是同樣嚴肅的表情，大眼睛跟現在一樣無二致。
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照片曝光後不少網友都大讚她小時候看起來十分可愛，大學時期則是早已顯露搞怪本性。白癡公主則自嘲：
人生唯二的學士服照…最後進化成青蛙
不少網友留言稱讚她可愛：
「為什麼長大跟小時候長一模一樣」
「太可愛了吧！」
「哇第二張真的很正欸」
「太可愛了吧幼年時期」。
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