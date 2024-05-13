慳電｜一到夏天電費暴增？「2大家電」耗電量隨時比雪櫃還要大

天氣越來越熱，迎接夏季的來臨，台電提醒大家，家裏有「2種家電」是會默默耗電的吃電小怪獸，呼籲大家趕快調整家電設定，避免吃電怪獸偷偷吃掉電力。



Facebook「台電電力粉絲團」發文表示，夏天來臨，大家也記得趕快調整家電設定，別讓家中的吃電怪獸偷偷吃掉電力，包括「關閉免治馬桶暖座功能」，冬天讓屁屁溫暖的馬桶暖座功能，在天氣變熱後就可以關閉暖座設定，省下一些電力。

另外，「台電電力粉絲團」也建議，快煮壺搭保溫瓶取代電熱水瓶，如果是老舊的電熱水瓶，整天維持保溫狀態，一天的耗電量可能比雪櫃還多，夏天喝熱水的頻率較低，可以改用快煮壺+保溫瓶，快煮壺需要時才用電煮水，水煮沸後裝入保溫瓶，不插電即可保溫。

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