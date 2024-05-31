夏天實在太熱要開冷氣　結果竟然變得更熱　原因在這群喵星人

最近，天氣越來越熱了，日本的一位小哥每天晚上睡覺都會被熱醒，無奈之下只能早早地打開空調睡覺。



但很奇怪，就算開了冷氣，還是會被熱醒。

原來，是他的牀上總會有貓咪暖氣機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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每天晚上睡覺的事後，小貓就會湊過來，有的睡在手邊，有的睡在腳邊，還有的睡在胯下的縫隙。

本來毛絨絨的就很熱，再加上貓多，四面八方的圍攻，網友連翻身都很困難。

就這樣，越睡越熱。

網友還將這事分享到網上吐槽，說是甜蜜的負擔。

講真，多少有點不知好歹了！

很多貓貓超現實的說，冷了才會跟鏟屎官睡，熱了的話，根本靠近都不可能好嗎？！！！

有這麼一波粘人的小貓，就偷着樂吧！

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