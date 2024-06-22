食物安全｜糖葫蘆買30分鐘後發霉　夏天放室溫要在什麼時限內吃完

有台灣民眾在Facebook「爆料公社二社」上發文指稱，在台北市士林夜市和士林慈諴宮附近買了糖葫蘆，買完後過了30分鐘回到家打開吃，就發現糖葫蘆已經發霉，在她之前還有幾位觀光客向同一個店家消費。台北衛生局表示，將派員前往稽查，若不符《食品安全衛生管理法》的規定，將依法開罰。



在Facebook上爆料的民眾表示，她在台灣台北士林夜市、慈諴宮附近幫家人買糖葫蘆，買完只逛了30分鐘就拿回家給家人，家人吃第一顆就發現發霉，趕緊吐出來，慶幸沒有吃下肚，也擔心要是已經吃了該怎麼辦，並懷疑糖葫蘆怎麼可能在30分鐘內就發霉。這位民眾還指稱，在她購買之前，還有其他觀光客在買，令人捏把冷汗。

買完只逛了30分鐘就拿回家給家人，家人吃第一顆就發現發霉，趕緊吐出來，慶幸沒有吃下肚。（Facebook@爆料公社二社）

台灣台北市衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯表示，台灣衛生局將派員向民眾買到發霉糖葫蘆的商家調查，確認現場人員和環境衛生、所販售的食品是否發霉，若違反《食安法》的規定，將要求商家限期改善，若期限到仍不合規定，將依據《食安法》第44條的規定，處台幣6萬元以上罰款。

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糖葫蘆裹糖衣算熟食 夏天放室溫宜1小時內吃完

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，糖葫蘆通常是水果外層加工裹上熱熱的糖衣，已經不是單純的水果，就食物保存標準上應以熟食看待，製作好後放在室溫下，建議在1小時內吃完，因此建議製作糖葫蘆的商家不要一次做太多，否則在室溫下不利保存，加工食品發霉就代表保存不當。

顏宗海解釋，在食品安全上針對熟食的保存，有「危險溫度」7～60℃的標準，代表環境中的微生物，例如金黃葡萄球菌、大腸桿菌等細菌，都適合在此溫度區間生長，因此夏天熟食應在1小時內吃完，冬天應在2小時內吃完，吃不完的可以放在雪櫃以4℃冷藏，要拿出來吃必須先加熱到70℃以上才能確保殺菌。

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有發霉就該丟 不能切掉繼續吃

顏宗海還說，黴菌適合在溫暖、潮濕的環境生長，最近氣溫升高，動輒20、30℃，就是適合黴菌生長的環境，不論是糖葫蘆還是麵包、餅乾、水果，只要有發霉，就代表食物已經被細菌和微生物汙染。有些民眾看到水果有一小塊發霉，只把發霉的部分切掉，其他還是吃下肚，有食物中毒的風險，會有噁心、嘔吐、腹痛、發燒等急性腸胃炎症狀，顏宗海強調，發霉的食物上沒有發霉的部分可能已經有黴菌的菌絲，因此整個都該丟掉，不能再吃。

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