定妝貼士｜藥膏式化妝5步曲　夏天不再溶妝浮粉　底妝持久一整天

夏天也想美美的出門，但一踏出家門，剛畫好的妝卻都被溶掉，好苦惱怎麼辦？



小紅書美妝網紅嚴柯分享一種據說絕對不會脫妝的新招叫做「膏藥式定妝法」，讓你在外一整天都能保持完美妝感！

膏藥式定妝術5個步驟！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Step 1：妝前保濕

在上妝之前先噴定妝噴霧，注意角度得斜斜的從上往下噴，讓定妝噴霧的水珠均勻撒在臉上，這個步驟除了保濕以外，也能增加粉底與皮膚的黏合力，後續上底妝會更加貼和我們的臉部肌膚。

Step 2：上妝

乳液、粉底液、定妝噴霧以 1 ：2：2 的方式混合在一起，接著以手指頭沾取粉底液，以逆毛孔的方向上妝，額頭、下巴及鼻樑向下推開，左右臉頰則是向上推，再使用粉撲將粉底液均勻拍打鋪開，鼻翼用指腹畫圈的方式揉進皮膚。

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Step 3：定妝

上完粉底後再用定妝噴霧定全臉，讓底妝更牢固。

Step 4：彩妝定妝

為了使彩妝能續航更久的時間，我們可以在化妝工具上同樣噴上定妝噴霧再沾取彩妝，這個步驟也能使彩妝焊在臉上不容易掉。

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Step 5：最後定妝

為了確保一整天的外出都能美美的，最後再進行一次全臉的定妝，讓妝容可以輕鬆抵抗外面的超高溫及太陽！

定妝噴霧推薦：

植村秀無極限定妝控油噴霧

提到定妝噴霧，許多人第一個想到的就是植村秀這款定妝控油噴霧，這瓶真的榜上有名，非常厲害，噴出來的水霧非常細膩，可以均勻的落在臉上，又不會破壞底妝，而且成膜的速度很快，能把底妝牢牢的固定在臉上，完全是定妝界的常勝軍！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】