冷氣機省電秘訣　避免這4種使用方式　1錯誤操作隨時不涼快又費電

明明已經裝了變頻冷氣，電費依舊高得嚇人？經常分享冷氣使用知識的老柯於YouTube頻道「空調小教室」分享自己遇過的案例，即使房東已經裝了變頻冷氣，兩個月電費卻飆破1萬元，他也點出4大NG耗電使用方式，一不注意恐將變頻吹成定頻冷氣。



冷氣4大耗電使用方式！一不注意變頻吹成定頻

冷氣機省電秘訣

老柯表示，自己經手幾千個案例後發現，許多民眾即使裝了一級變頻效能冷氣，電費依舊居高不下，主要和濾網清洗時間、冷氣清洗時間、室內機安裝外置以及室外機安裝位置有關。

開冷氣機省電秘訣：

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當冷氣濾網累積很多髒污之後，導致進去室內機的氣體太少，就會造成耗電。「正常乾淨的濾網，冷氣的冷房效果吹出來是100％，一旦髒了風量減少至50%，剩下的50%的風就會出不去留在室內機內，導致冷氣電腦裡面的sensor感應器吸到殘留冷空氣，誤以為已經達到我們遙控器設定的溫度，進而轉換成低頻運轉（甚至停止運轉），讓我們覺得冷氣吹出來的風不會冷」。

老柯表示，遇到這種狀況非常糟糕，因為大部分民眾通常都會繼續調低冷氣溫度，冷氣會在高頻運轉和停止運轉之間來回開啟，「這時候你買的變頻冷氣，就會被你吹成定頻冷氣」。

相對冷氣太髒耗電，和濾網也是差不多的原理，髒污就不會經過濾網而直接附著在冷氣上，就會讓蒸發器和風扇累積過多髒汙，導致進氣不良，影響冷房效果，這就是為什麼有時候我們明明遙控器設定的溫度已經到了，卻還是覺得「冷氣不冷」的關鍵。

別只知道洗濾網！室內外機安裝位置更重要

室內外機安裝位置更重要

老柯表示，冷氣室內機安裝位置上方空間不夠，一樣會導致進氣不良，並引起溫度感測器誤判，讓壓縮機忽低呼高的頻率增加，次數變多就會導致冷氣疲乏，效能越差、越吹越不冷。

YouTube頻道「空調小教室」分享省電方法。（youtube@空調小教室）

老柯直言，室外機也是同理，也會因為安裝位置導致耗電，如果你把家中室外機安裝在窄小的巷子，隔壁鄰居的室外機把它的熱風吹給你，你的室外機在吹給其他鄰居，冷氣就需要用更多電力加大壓縮機運轉或風扇散熱，用再好的變頻冷氣也電費一樣暴增。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開變頻冷氣「電費飆破1萬元」！空調師傅曝4大耗電使用方式恐吹成定頻，別只知道洗濾網】