長崎巴士「鹹濕目的地」惹熱論　盤點令人一秒尷尬嘅日本地名人名

除了平假名、片假名外，漢字也是建構日語書寫系統的基礎，對使用中文的台灣人來說相當親切。



不過，許多漢字所代表的意涵在中、日文兩者間有很大的區別，常常會讓不理解的人感到相當困惑。

作家「吉岡桃太郎」在粉專上PO出一張日本長崎的巴士照片，只見巴七的路線標示上寫著大大的「上床」兩字，引起熱論。（Facebook@吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒）

作家「吉岡桃太郎」在粉專上PO出一張日本長崎的巴士照片，只見巴七的路線標示上寫著大大的「上床」兩字，引起熱論。（Facebook@吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒）

網民紛紛分享更多有趣日本地名或人名 台灣也有名字會讓日本人「一秒尷尬」？（點圖放大瀏覽）：

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作家「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」經常分享台灣、日本兩地的趣聞。日前他在粉專上PO出一張日本長崎的巴士照片，只見巴士的路線標示上寫著大大的「上床」兩字。

桃太郎解釋，「上床」是位於日本長崎縣的地名，日文念做うわとこ（Uwatoko），對日本人來說並不特別。

然而在中文界，則會變成含有「發生性關係」的意思，華人看到可能會忍不住笑出來。

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不少網友也分享了日本其他有趣的地名或店名：

「千葉縣的『我孫子』也是讓很多華人笑翻」

「之前經過滋賀的休息站『妹子の郷』的時候，大家都莞爾一笑」

「知道有知床這個地方後，對於什麼什麼床的地名我都不會驚訝。既然有上床，那麼應該也會有中床、下床吧？」

「日本站名有趣的很多，像是：半家（音同日語的禿子） 、增毛、後免（音同日語的對不起） 、小前田（おまえだ，你這個傢伙）」



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還有網友表示，台灣店名常使用的「金玉」在日文中是睪丸的俗稱，第一次看到的日本遊客可能會很驚訝：

「跟台灣的金玉堂一樣」

「我家外面的餐廳叫金玉滿堂。應該招不太到日本顧客吧」

「就跟中文的成語『金玉滿堂』一樣。日本人看到會嚇一跳或者會臉紅，都是各國文化差異而已，趣味趣味笑一笑就好」



《聯合新聞網》過去也曾報導過其他台日意思差距極大的漢字詞彙，如人參（にんじん）在中文代表1種滋補養生的中藥材，在日文中則是指紅蘿蔔；勉強（べんきょう）在中文指的是能力不及但盡力去做或指強迫他人做非意願的事，在日文中卻是學習、讀書的意思。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】