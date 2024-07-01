網紅店麥包驚現生猛活蟲蠕動！食客拍片公審　網民：好彩唔係半條

餐廳的食物衛生最為重要！有食客早前發帖大呻可怕的用餐經歷，他指在1間連鎖式網紅餐廳的葵芳分店，叫了有炒蛋、牛油果及堅果麥包等的全日早餐（all day breakfast），不過樓主吃了少許塊麥包後，咬下去竟出現「喀喀聲」，他才發現麥包上有條生猛活蟲在蠕動，嚇得他立即拍片紀錄，更表示事後已向食環署投訴。帖文引來不少網民留言，「有冇咁得人驚呀？真係好邋遢」、有人安慰樓主「好彩係一條唔係半條」。



樓主在連鎖式的網紅餐廳葵芳分店用餐時，驚見麥包有蟲在蠕動。（影片截圖）

樓主在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發帖，並上載影片及相片，表示在6月23日去1間連鎖式網紅餐廳的葵芳分店，叫了1個吃十分豐富的全日早餐（all day breakfast），包括有黑松露炒蛋、牛油果、穀物乳酪、蕃茄及堅果麥包等。

正當樓主吃了約四分一塊麥包後，再咬下去時竟出現「喀喀聲」，「然後望下，X！有條懷疑蛆蟲嘅蟲喺包入面郁下郁下」，樓主隨即拍下這恐怖畫面。從影片可見，堅果麥包上有條生猛的灰白色活蟲在蠕動，畫面嚇人。

網民對麥包有活蟲感到驚訝，「有冇咁得人驚呀？真係好邋遢好污糟」。（Facebook圖片）

帖文引來不少網民熱議，許多人感到驚訝，「有冇咁得人驚呀？真係好邋遢好污糟」、「好嘔心」、「OMG」、「報食環吧… 太誇張」。有人則指「你食到咯咯聲，可能咬開左啲蟲蛋殼」。

不過，有人質疑包上的蟲是否蛆蟲，「蛆蟲只會食肉，仲要係腐肉」，亦有人認為可能是堅果有蟲，但隨即引來反駁「不可能，包都焗完了才切，焗包溫度在190至220之間，乜都死晒」。有人則猜想非麥包生蟲，「是外來的，大機會是交叉感染，例如處理生肉時，麵包就放在旁邊被血水污染」，網民即回應「咁即係佢哋衛生有問題啦」。

樓主表示已就事件向食環署報告。（Facebook圖片）

有網民安慰樓主「好彩係一條唔係半條（蟲）」，樓主則擔心「我食咗1/4個包，我唔敢再諗有無食到其他同伴」，樓主表示已報了食環署。