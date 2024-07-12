傲人身材成最大困擾！台美女不介意心口成焦點　卻因另一件事苦呻

從女團單飛的蝶香在IG上扮成芭比的短影音瀏覽次數高達66萬，最近她和知名攝影林炳存合作，完成品讓蝶香直呼：「要多存錢都給林大師拍」，其實早在蝶香5歲就跟林炳存有緣分，她表示這次好像與5歲的自己重逢。



蝶香擁有好身材，不過她坦言傲人的胸圍一直都是困擾，曾因衣服尺寸難以搭配，容易顯老氣，洋派的她並不在乎大家將目光焦點集中在她的身材上，因為她認為那是自己身體的一部分，身材能獲得欣賞並非一件壞事。

蝶香擁有好身材，不過她坦言傲人的胸圍一直都是困擾。（IG@rebaecca.h）

洋派的蝶香並不在乎大家將目光焦點集中在她的身材上。（IG@rebaecca.h）

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拍攝當天讓蝶香印象深刻的是造型師直接在她身上用紗布縫了幾針，就做出了屬於她獨一無二的裙子，蝶香說：

我也非常榮幸和享受能作為優秀造型師和妝髮師們的畫布，讓他們在我身上盡情發揮創意。

蝶香現在在美國洛杉磯醞釀新單曲。事實上，她不僅能夠演唱，也擅長創作，已完成了許多作品，期待新作品跟粉絲見面的那一天，她也期許自己能夠成為像Dua Lipa那樣的歌手。

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