洗衫｜女生以為用熱水洗底褲「可殺菌」！醫生揭後果：更容易感染

日常生活中，不少女生會手洗內衣褲等貼身衣物，除了加強清潔效果，也能降低私密處被感染的機率。一名女網民表示，日前看到一位婦產科醫生說「內褲不能用熱水洗」，原因是會把分泌物中的蛋白成分凝固在內褲纖維裏，導致固化洗不乾淨，容易造成感染。



一位女網民表示，自己一直以來習慣用熱水清洗內褲，直至看到醫生說不宜這樣做才知自己一直做錯。（Canva）

這位女網民在Threads發文表示，自己一直以來習慣用熱水清洗內褲，以為高溫能達到殺菌效果，直到日前看到一位婦產科醫生說內褲不宜用熱水清洗，因為人體排出的分泌物含有蛋白成分，會讓分泌物凝固在內褲的纖維裏，一旦固化就洗不乾淨了，會更容易造成私密處感染，於是好奇詢問網民「妳都用冷水還是熱水洗？」

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貼文一出，一票女網民深感共鳴：

．「之前總覺得熱水洗比較乾淨，這幾天才開始用冷水，還好我內褲3個月就丟掉了」

．「我都洗完泡熱水，看來都要丟掉換新了」

．「我都想說熱水殺菌，所以都用熱水沖一下呢！哈哈…但我都是先用洗衣液洗過才沖熱水耶」、

．「可是在外整天再回家（分泌物）早就固化了」



有其他網友留言分享說：

．「但是沾到經血用熱水比較洗得掉欸」

．「那個⋯我都穿免洗內褲，日拋」

．「是真的喔！包括每個月來的（月經）也是蛋白成分…用熱水會更難洗」

．「殺菌的話可泡鮮豔衣服用的漂白水，效果最佳」

．「洗完澡，順便用冷水洗」

．「我都搓一搓丟進內褲洗衣機，洗完澡它也洗好了，而且很乾淨」



一名內行人表示：「本科紡織系的路過，30度算是低溫的，洗親膚貼身衣剛好而已。因為用的布料都會稍微比較好，一般外衣大品牌必須經過測試，洗40度算是嚴謹的標準，包括：水洗縮率、色牢度等等」，因此呼籲網友不必太在意水溫高低，「放心洗」即可。

《元氣網》曾經報道，台灣婦產科醫生劉惠珊過去就曾指出，「不建議用熱水洗內褲」，因為陰部的分泌物有蛋白質，遇熱會凝固，反而滲透到纖維內不易洗淨，用冷水洗即可。此外，內褲穿久了與陰部接觸的底面會變黃，這時可用活氧漂白水（粉）加以洗淨，這其中所含的「過碳酸鈉」成分遇水分解為氧氣，能夠有效把髒污帶走。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】