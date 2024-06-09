洗衣機出現噪音｜使用洗衣機時，否多否少都曾在運行中聽到「咔啦咔啦」的噪音。這些噪音出現時，可能會讓人擔心洗衣機是否出現故障。日本傳媒「コジカジ」分享，解釋洗衣機出現噪音的原因以及如何處理，能夠幫助迅速解決問題，並確保洗衣機正常運作。



洗衣機噪音來源

洗衣機發出「咔啦咔啦」的噪音，通常是由於某些不規則的異物進入了洗衣槽。例如，衣物上的配件或袋內的雜物可能卡在洗衣槽中，隨著洗衣槽的轉動發出異響。這種情況下，應立即停止運行洗衣機，檢查並取出異物，以防止進一步損壞洗衣槽或衣物。如果噪音是隨機且不規則的，這通常是異物的特徵；但如果異音是規則的「咔啦咔啦」，可能是機械部件，如馬達出現故障，需要更換。

滾筒洗衣機要注意平衡

滾筒洗衣機在脫水時，如發出「咔」或「砰砰」聲，通常是由於洗衣槽的重心不平衡造成的。在洗衣物甩乾的高速旋轉過程中，如果衣物集中在洗衣槽的一側，會導致洗衣槽不穩定，從而發出噪音。遇到這種情況，應馬上暫停洗衣機，重新整理衣物，使其均勻分佈在洗衣槽中。若洗衣物過多，也可能造成脫水不穩定，這時應減少洗衣物的數量，再次運行脫水程序。

特別要提醒一點，當洗衣機重心不平衡時，在高速運轉的過程有機會令洗衣機發生震動，甚至出現整部洗衣機移動的問題。這情況有機會令洗衣機零件因震動而損壞，更嚴重可能會破壞洗衣機附近的東西。因此，應確保洗衣機上沒有任何障礙物，以及確保洗衣機的位置，使其保持水平，減少晃動和噪音。

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當嘗試以上方法仍無法消除異音，或者聽到其他不尋常的聲音，可能是內部零件老化或損壞的跡象。例如，洗衣機內部的軸承、減震器或馬達，這都需要專業檢查和維修。在這種情況下，建議聯繫專業技師進行檢查和維修。通過向洗衣機的製造商或購買點詢問，可以獲得有關維修的準確資訊和估價。

如果長期忽視這些噪音，不僅會加劇零件的磨損，最終可能導致洗衣機無法正常運行，影響日常生活。同時，異音也可能影響洗衣效果，使衣物不能徹底清洗乾淨。因此，及早檢查並解決問題，不僅能延長洗衣機的使用壽命，也能確保每次洗衣的效果。

資料來源：コジカジ