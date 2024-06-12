男生「性侵」使用中洗衣機！忘形全裸上陣　過程被拍下仍懵然不知

近日，一起令人震驚的事件在微博上引起了廣泛討論。據微博上瘋傳的照片，一名男子被拍到在洗衣間一台洗衣機上進行不雅行為，而這一幕被同棟大樓的室友偷拍下來。



根據網民在微博上分享的照片及QQ群的對話截圖，此事件發生在一個宿舍中。宿舍共用的洗衣機經常發生問題，引起了室友們的猜測。直到6月8日，歷經多日埋伏室友們終於成功抓到了這名男子。

曝光的照片顯示，一名全身赤裸的男子趴在洗衣機上，將自己的下體放入投放洗衣劑的盒子中洩慾。男子在進行不雅行為時似乎十分專注，並未發現旁邊有人正在拍攝，事件因此曝光，引起大批網民朝聖。

畫面曝光網民嚇壞。（微博 / @別死我面前）

畫面曝光網民嚇壞。（微博 / @亞尼大帝）

許多人看了感到非常不可思議，表示：

．「室友們以後怎麼用那個受害洗衣機」

．「最變態的是洗衣機還在洗衣服」

．「看了照片，是在放洗衣液的盒子裏，樂趣可能是在大家的衣服上撒上種子吧」

．「知道公共的東西髒，但你永遠想不到會怎樣髒」



延伸閱讀：內地男「扮女人」潛入大學女生宿舍下場慘 打直進去打橫抬出來

+ 17

延伸閱讀：

不滿男友性冷感！英女家中驚見「假GG」 逼問才知他是女兒身

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】