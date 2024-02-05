直播一半蚊子停臉上　澳洲女記者「重賞自己一巴掌」爆笑畫面瘋傳

澳洲女記者克羅瑟斯（Andrea Crothers）近來直播時發生尷尬事件。



影片中可看到，她直播時試圖揮手打掉一隻頻頻干擾她的蚊子，沒想到蚊子飛走的速度太快，害她在鏡頭前重重賞了自己一拍掌，爆笑畫面在網絡上瘋傳。

直播室主播全部捧腹大笑 還以慢鏡頭重播（點圖放大看影片截圖）：

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在澳洲Channel 9《今日秀》擔任女記者的克羅瑟斯，日前在布里斯本（Brisbane）報道洪水問題時，一隻蚊子突然落在她的臉上，她大手一揮想要把蚊子趕走時，意外在鏡頭前賞了自己一巴掌。

克羅瑟斯意外在鏡頭前出糗後，趣味畫面惹得棚內主播哈哈大笑，甚至還以慢速度不斷回播畫面。

影片也在網絡上瘋傳，許多網友留言，「哈哈哈，太好笑了」、「她用力到差點把自己拍暈」。

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雖然克羅瑟斯的畫面十分爆笑，與她在同節目的其中一名男主播卡爾（Karl Stefanovic）幫忙解釋，報道現場因為天氣炎熱潮濕，所以有很多蚊蟲，他讚揚一直在災區盡責報道新聞的克羅瑟斯非常專業。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】