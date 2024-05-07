蚊叮蟲咬｜愛吃肉易被蚊子咬？營養師揭秘：大錯特錯！是體味太重

坊間流傳「愛吃肉的人身體偏酸，容易被咬」，對此，營養師直呼，「這是天大的誤會！」是因愛吃大魚大肉者，汗腺所分泌的尿素成分高、體味重，容易吸引蚊子。



「愛吃肉＝蚊子盤中飧？」台灣瑜萱（顏瑜萱）營養師在Facebook專頁中發文說明，人體有呼吸系統、緩衝系統及腎臟調節，三大系統能讓血液維持在pH7.35～7.45間，食物並不會改變血液的酸鹼值。之所以會有「愛吃肉易被叮」的說法，是因常吃大魚大肉者，汗腺所分泌的尿素成分高，體味比較重才容易招來蚊子。

蚊子在耳邊怎麼打？4招教你如何吸引、消滅蚊子👇👇👇

+ 3

相關文章：蚊叮蟲咬｜房間有蚊找不到怎麼辦？4招教你如何吸引、消滅

台灣瑜萱營養師提到，蚊子靠溫度、氣味、二氧化碳、水分和光線視覺等感官狩獵，並非愛吃肉的人吸引蚊子，而是具備以下3大特質者，容易成為蚊子最愛的獵物：

1. 呼出二氧化碳濃度較高和體溫較高者：蚊子對於二氧化碳和溫度的變化敏感，像是新陳代謝旺盛的孕婦、小孩，或是剛運動完的人和喝酒的人都容易成為蚊子的獵物。

2. 汗腺發達或體味較重者：蚊子受人體皮膚上細菌產生的丁酸或是汗液中的乳酸、尿素等較重的氣味吸引。除此之外，塗抹乳液、化妝品和香水氣味也同樣會吸引蚊子。

3. 深色的衣物、被子：深色調會吸收熱量，讓蚊子更容易偵測到人體，且提供牠們良好的藏身之處，讓人不容易察覺。

▼6種夏天常見蚊蟲咬傷症狀、治療方法（按圖👇👇👇）

+ 32

相關文章：皮膚感染｜盤點6種夏天常見蚊蟲 醫生一文解構咬傷症狀治療方法

若想要驅蚊，台灣瑜萱營養師建議，除了使用蚊子討厭的氣味，像是含敵避（DEET）的防蚊液、蚊香、植物精油等產品，也可以打開電風扇干擾蚊子飛行，降低體溫和吹散呼出的二氧化碳。

另外，要擦乾汗水保持身體清潔，若是體味重的人，要多喝水，少吃紅肉及辛辣食物、酒精，以改善體味重易招蚊的困擾。

延伸閱讀：

《不夠善良的我們》許瑋甯罹乳癌慘遭「拒絕」！醫：多數家屬不離不棄

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」