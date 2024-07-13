21歲新加坡女受邀拍精子藝術照 一睇工作內容就火滾：50個男人…
撰文：ETtoday
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新加坡一名21歲賴姓女設計師日前收到一名攝影師的工作邀約，內容是兩小時1.2萬新加坡幣拍攝「精子藝術照」，且現場會有50名男子參加，讓她聽完非常傻眼，氣得公布攝影師的信箱，警告大家不要受害。
據新加坡媒體《聯合早報》報導，賴女6月27日收到工作邀約的電子郵件，對方聲稱是專業的攝影師，想找她進行拍攝，價格為兩小時8000元新加坡幣。
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由於金額過高，賴女對此心生懷疑，要求攝影師提供個人資訊，確認對方真的是攝影師，才考慮是否要接下這份工作。沒想到，攝影師未提供個人訊息，反而進一步說明工作內容是拍攝「精子藝術照」，並要求賴女穿著露肚臍的短裙裝，擺出特定姿勢配合拍照。
眼見賴女不肯答應，攝影師將酬勞加價到1.2萬新加坡幣，坦言這次拍攝會有50名男子參加，以每5人一組進入房間打手槍射出，模特兒再配合擺姿勢就好，全程不會有身體接觸；此外，攝影師強調，50名男子都會進行身體檢查，確認沒有任何疾病，且這工作可以提前匯款，賴女收到後再工作就好。
針對攝影師的要求，賴女氣得直接封鎖攝影師，並拍下影片在抖音揭露此事，同時警告其他女網友，「我會為了錢做任何事，但不包括這種」。
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