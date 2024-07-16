台北幼稚園性侵案懶人包　受害女童年僅3至5歲「至少20人受害」

【台北幼稚園性侵案懶人包】去（2023）年台北市信義區一所幼兒園遭踢爆「園長之子」涉嫌以講故事名義對3至5歲女童性侵，案件被踢爆後，短短不到1年，截至目前為止受害女童人數累積至少20人，台灣檢警甚至在園長兒子手機發現多達600部偷拍影片、猥褻性侵女童畫面。



消息曝光後不僅令許多人心碎，台灣《兒童與少年權益保障法》成為加害人保護傘，修法之必要性也引來外界高度關注。

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台北市幼兒園園長之子遭爆性侵！園長開說明會：我兒子不會這樣

《網路溫度計DailyView》去（2023）年11月曾撰寫「恐怖幼兒園！園長兒變狼師性侵超過12女童 母改名繼續托嬰招生」文章，內容提及台北市信義區一名男教保員因不明原因從托嬰中心轉任另間幼兒園，受害家長指控該名男教保員大多趁著午休或是家長接送空檔，以講故事名義將女童抱坐至腿上，用手撫摸私密處、性侵，直至被害女童回家跟父母訴說，男教保員的惡行惡狀才得以被揭發。



由於男教保員母親也是幼兒園園長，除了經營幼兒園也持有一家托嬰中心，幼兒園性侵案爆發後，儘管台北市教育局廢止該幼兒園立案後停業，但托嬰中心改名後仍繼續對外招生。據受害家長指稱，該名幼兒園園長不僅召開家長說明會，將女童帶至小房間企圖誘導她們改稱「男教保員是怕她掉下去才用手托著她」，甚至喊冤表示是台灣警察屈打成招才會認罪，「我兒子不會這樣」。

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事隔9個月受害女童增至20人！台灣《兒少法》變相成加害人保護傘

據《鏡週刊》報導，台北市幼兒園性侵案至今事隔9個月，在新聞媒體大量報導後，越來越多受害家長站出來指控該名男教保員，截至目前為止已累積至少20名女童受害。台灣檢警二度搜索男教保員住處，從多部手機搜出多達600部私密影片，包含偷拍女童裙底、猥褻性侵過程畫面，不僅拍攝時間均在1年內，還有部分影片疑似遭到刪除，目前仍待台灣刑事局鑑識中心還原釐清。男教保員在警詢時起先坦承犯行，待台北地檢署偵訊、地方法院開庭時，卻突然矢口否認性侵女童罪行，只認罪刑較輕的猥褻，除非受害女童年紀較長、表達能力較清楚，對於性侵犯行才肯認罪。



事實上，該名男教保員曾於2022年對幼幼班約3歲女童下手，遭受害家長提告性侵，卻因受害女童未驗出傷痕、監視器沒有拍到過程，最終男教保員獲得不起訴處分；不過男教保員食髓知味、變本加厲，就連5歲左右的女童也不放過，加上礙於台灣《兒童及少年福利與權益保障法》第69條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以辨識身分之資訊，幼兒園也持續對外招生，導致受害人數越來越多，原本是拿來保護兒少的台灣法律，現今卻演變成保護加害人的條款。

小商人自掏腰包放看板 張齡予點問題：如何幫孩子趨吉避凶

網紅小商人13日於臉書指出，黃子佼性侵未成年、持有未成年偷拍影片全台灣都知曉，結果男教保員性侵女童數量是黃子佼20倍、偷拍數量是黃子佼90倍，卻受限於法律不能公布姓名。有鑑於此，小商人決定自掏腰包製作男教保員姓名及大頭貼照看板，並放在事發幼兒園門口，直呼：「我還被檢舉加限流，反正我也不靠流量吃飯，真的越要弄我越要搞。我這幾天就去弄看板，歡迎各地方政府來罰。」



台灣主播張齡予近年升格當媽媽，14日對於台北市幼兒園性侵案也有感而發，在臉書粉專表示：「不要再讓人喊出台灣法律保護加害人，沒有收到警訊的家長們到底能如何幫孩子趨吉避凶，兒少對於新聞媒體綁手綁腳報導規定，能不能在保護被害人身份識別跟揭露加害者身份中有更實在的平衡，請聆聽新聞業意見一起協調。家長們除了強化自身與孩子防衛意識，我們真的只希望一個正常孩子放心成長的環境，相關的立委該做事了吧？祝福台北幼稚園毛先生在獄中生活愉快，跟獄友相處和樂，快樂到出不來。」

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四叉貓肉搜驚見「園長之子」按讚影片！網嘆：凡走過必留下痕跡

日前四叉貓（劉宇）在Threads上發文，指出只要將台北市信義區該所幼兒園園長之子的姓名拿去搜尋IG帳號，就可以找到該名狼師帳號，追蹤名單除了民眾黨主席柯文哲之外，其餘大多都是女童帳號，接著用IG帳號搜尋LINE帳戶也能證實是狼師本人，最後使用Google搜尋IG帳號，就能找到幼兒園園長之子8年前所觀看按讚的影片。



許多網友見到Google搜尋內容出現不倫私密影片後留言：「凡走過必留下痕跡」、「我只看到標題，我就後悔我去搜尋了」、「看到標題就頭皮發麻了，噁到我真心覺得不舒服趕快清除瀏覽記錄...不想要這帳號跟字眼再出現在我的瀏覽器上」、「不敢去找，光從留言區的訊息就看到快吐了」、「光看IG追蹤名單都是女童居多就覺得噁心」、「他的LINE大頭貼很讓人不安」、「LINE的照片更讓人發毛，都不知道自己很有名了嗎，還肆無忌憚欸」、「不曉得照片中的小孩是幼稚園的學生嗎？是的話爸媽會崩潰吧」、「他的母親根本也是共犯，隱匿、包庇是怎樣，快氣死」。

幼兒園性騷案年聲量破1萬4千筆！台灣立委、網紅、律師盼喚醒重視

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「幼兒園性騷案」近一年聲量趨勢，可見2023年11月8日，台北市信義區某幼兒園爆發園長之子性侵多達12名女童，但礙於台灣《兒童及少年福利與權益保障法》規定，媒體不得報導揭露相關資訊，導致仍有不知情家長將孩童送入該幼兒園，《兒少法》變相成為加害人保護傘，更是引發外界高度關注，網路聲量累積2766筆。



2024年7月13日，台北市信義區某幼兒園園長之子性侵案經媒體大肆報導，沒想到受害女童如滾雪球般越來越多，目前累積至少20名女童受害，檢警蒐證時還從園長之子多部手機發現600部私密影片，包含偷拍女童裙底、猥褻性侵過程等。對此，國民黨立委徐巧芯、時代力量主席王婉瑜、民進黨立委黃捷、吳沛憶、網紅沙莉夫人等人均在臉書粉絲專頁、Threads上回應此案件，盼能喚醒更多人重視，律師簡又新則特別公布該幼兒園狼師姓名，希望能突破演算法，不要讓幼兒園性侵案件被姑息，在網路上再次受到各方重視，網路聲量累積2591筆。

幼兒園性騷案年聲量破1萬4千筆。（網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月16日至2024年07月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『幼兒園性騷案』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】