賀軍翔涉性侵風波　女受害人原來非夜總會公關？新爆料揭真正身份

撰文：中天新聞網
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最新消息，藝人賀軍翔捲入性侵酒店妹風波又有新爆料，從一開始女方身份疑為著名便服店「巴塞隆納」店內紅牌，事發地點在大直的某招待所，目前再爆出女方其實是某德州撲克協會的女荷官。

據《TVBS新聞網》的報導，該德州撲克協會在台北市松山區某處，採會員制，常有明星跟名流出入，女荷官們的外貌也都是一時之選，整個「協會」規模頗大。

之前一直盛傳女受害人為「巴塞隆納」夜總會的人氣公關小姐。（秘境娛樂）
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在賀軍翔與這位女荷官的事情發生後，女方疑似找了黑道來喬事，但處理方式似乎不太妥當，雙方也有談到賠償金額也沒達成共識，最後才鬧上警局。

目前全案已由台北地檢署偵辦中，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

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