賀軍翔涉性侵風波　女受害人原來非夜總會公關？新爆料揭真正身份

最新消息，藝人賀軍翔捲入性侵酒店妹風波又有新爆料，從一開始女方身份疑為著名便服店「巴塞隆納」店內紅牌，事發地點在大直的某招待所，目前再爆出女方其實是某德州撲克協會的女荷官。



據《TVBS新聞網》的報導，該德州撲克協會在台北市松山區某處，採會員制，常有明星跟名流出入，女荷官們的外貌也都是一時之選，整個「協會」規模頗大。

之前一直盛傳女受害人為「巴塞隆納」夜總會的人氣公關小姐。（秘境娛樂）

在賀軍翔與這位女荷官的事情發生後，女方疑似找了黑道來喬事，但處理方式似乎不太妥當，雙方也有談到賠償金額也沒達成共識，最後才鬧上警局。

目前全案已由台北地檢署偵辦中，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

點圖放大瀏覽賀軍翔照片：

+ 12

【延伸閱讀】原子少年｢小孩｣被控強姦未成年少女 事後二人曾變情侶 判決出爐（點圖放大瀏覽）：

+ 13

延伸閱讀：

破解中邪！3遊客露營深夜集體「尖叫狂吐」 友急叩宮廟求救

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】